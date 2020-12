Hned v prvním závodě Světového poháru lyžařů klasiků v této sezoně ve Finsku si vyjel Luděk Šeller, bývalý závodník Ski klubu Šumava Vimperk, body za 22. místo ve sprintu. Nechal za sebou například takové eso, jako je Fin Niskanen.

Luděk Šeller odstartoval sezonu Světového poháru 22. místem ve sprintu. | Foto: Archiv Czech Ski & Snowboard

Přímo do Finska putovala naše gratulace k výbornému startu sezony, který potvrzuje, že má český reprezentant dobře natrénováno. Ale věřil on sám, že by body mohly přijít tak brzy? „Děkuji za gratulaci. Body jsem si přál už dlouho, párkrát už byly vážně jen kousek. Před závodem jsem však nad tímhle nepřemýšlel, chtěl jsem podat co nejlepší výkon a věděl, že když se všechno povede, je šance být v TOP 30. Tato sprinterská trať v kalendáři Světového poháru mi sedí asi nejvíce,“ uvedl Luděk Šeller.