Tu hrály z jihočeských klubů naposledy Prachatice v sezoně 2014 – 15. Nyní do druhé nejvyšší soutěže nahlédne poprvé ve své historii českobudějovický Pedagog. Vzhledem k nedohraným posledním dvěma kolům minulé sezony dostal klub z Branišovské možnost postoupit z druhého místa a tuto nabídku akceptoval. „Taková šance se nemusí opakovat,“ zněl jednoznačný verdikt.

Přestože losování soutěží proběhlo už na konci června, svaz stolního tenisu stále ještě nevydal oficiální rozlosování. Pedagog by ale měl začínat doma 19. září proti Hustopečím, o den později by měl přivítat Moravskou Slávii Brno.

Druhá liga se poprvé v historii bude hrát ve Vodňanech, které stejně jako českobudějovický tým využily možnosti postoupit z druhého místa. Úspěšný tým z minulé sezony ještě doplnil odchovanec David Calta, který se vrátil z Rakouska. Druhou ligu bude hrát rovněž Studená, ale ta byla nalosována do „moravské“ skupiny B, takže ji čeká náročné cestování.

Práva hrát druhou ligu se vzdal tým ČZ Strakonice, který tuto soutěž přepustil do Havlíčkova Brodu. Také proto, že největší jihočeský talent posledních let Jakub Slapnička přestoupil právě do tohoto klubu. Ve Strakonicích se bude hrát třetí liga, do které postoupil také českobudějovický Sokol a druhým rokem v ní bude působit společný tým Soběslavi a Studené.

V ženách se podařil husarský kousek Vyššímu Brodu, který jako druholigový nováček pod taktovkou trenéra Pavla Mlezivy postoupil do první ligy, což je skutečně historický počin. Druhou ligu budou hrát již stálý účastník této soutěže Kovářov a jako nováček premiérově také Lhenice.

Ligové soutěže mužů by měly odstartovat 19.-20. září, ženy začínají o dva týdny později.