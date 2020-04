České asociace stolních tenistů tak učinila po delším váhání. Do konce většiny soutěží zbývalo odehrát poslední dvě kola, zrušené bylo také play off a všechny kvalifikace.

Aktuální tabulky tak byly vyhlášeny za konečné. Celky na prvních místech jsou automaticky postupujícími. Tuto možnost ale vzhledem k nedohranému ročníku mimořádně získávají i celky na druhých, případně i třetích místech, které měly v posledních dvou kolech byť jen teoretickou šanci posunout se na druhé místo, které zaručovalo účast v play off.

Družstva uvedená na prvních místech tabulek jsou vítězi soutěží. Tituly mistrů se ale neudělují ani v extralize mužů a žen. Z ligových soutěží pak sestupují pouze ty celky, které už neměly ani teoretickou šanci na svou záchranu.

Je to trochu guláš, ale asociace se snažila vybrat co nejspravedlivější řešení situace. V praxi to znamená, že mezi sedmnácti celky s právem účasti v příštím ročníku první ligy mužů figuruje také českobudějovický Pedagog, který byl v tabulce druhé ligy po dvacátém kole druhý.

„Jsme tímto rozhodnutím asociace příjemně překvapení. Nečekali jsme, že by svaz z možných variant vybral tu, že postoupí a zachrání se všechny týmy, které na to měly dvě kola před koncem základní části šanci,“ přivítal tento verdikt hrající vedoucí českobudějovického týmu Pavel Kortus mladší.

„Otevírá se nám tím jedinečná šance zahrát si první ligu, kterou jsme na Pedagogu nikdy neměli. Pro většinu současného týmu by to mohl být vrchol kariéry, protože jde o skutečně silnou soutěž. Řada hráčů z první ligy by mohla hrát klidně extraligu. Kvalitní stolní tenisté, rezervní celky extraligových hráčů, špičkové herny, to všechno je velice lákavé,“ přiznává. „Máme čas na rozhodnutí do jedenáctého května, což je krátká doba. Určitě musíme tým doplnit, abychom hráli v soutěži důstojnou roli,“ připomíná.

Na druhou stranu ho přece jen mrzí, že spolu se svými spoluhráči přišel o bezprostřední radost z postupu. „Není to takové jako před pěti lety, kdy jsme vyhráli rozhodující finále play off třetí ligy. To byl zážitek. Teď to bylo zvláštní, jako je celá současná doba. Ale za dvacet kol jsme jen třikrát prohráli, doma jsme byli neporažení a v průběžné tabulce jsme druzí, takže to zadarmo určitě nebylo,“ zdůrazní.

Na jihu Čech se první liga hrála naposledy v sezoně 2014 – 15, kdy z ní sestoupily Prachatice.

Právo postupu do druhé ligy získaly Vodňany, které byly ve své skupině třetí ligy druhé. A to samé se týká i Vyššího Brodu ve druhé lize žen, jenž možnost postupu do první ligy rozhodně neodmítne.

Jediným sestupujícím jihočeským celkem z ligových soutěží jsou tak ženy VS Tábor ze druhé ligy, které by měly nahradit Lhenice.