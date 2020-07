Díky Smetsovi se pro tyto závody domluvila spolupráce mezi Red Bull KTM Factory Racing a jihočeským týmem manažera Evžena Zadražila Motosport Chýnov.

Zažil jste někdy podobný výpadek v motokrosové sezoně, jaký způsobil letos koronavirus?

Takovýto dlouhý výpadek jsem ve své sportovní kariéře nezažil nikdy… Dokonce ani z důvodu zranění, mně se totiž naštěstí celkem vyhýbala. Proto to pro mě byl velice zvláštní pocit, když se nemohlo tak dlouho závodit. Doufám, že zbytek sezóny se už odjede bez nějakých dalších omezení.

Bylo těžké připravovat se s vaším týmem, když panovala přísná hygienická opatření?

Nebylo to jednoduché. Neměli jsme kde trénovat, nikdo nevěděl, kdy ta opatření skončí, a přitom jsem musel udržet v jezdcích motivaci. V jižní části Belgie se dalo naštěstí i během opatření jezdit v menších skupinkách alespoň enduro. Posilovali jsme, pracovali na kondiční přípravě, ale dělali jsme i věci, kterým jsme se nikdy předtím nevěnovali, jako například dřevorubectví. To je také dobrá fyzická příprava.

Co rozhodlo, že jste si pro přípravu vybrali závody právě v České republice?

Přes mého svěřence Rene Hofera jsem se dostal ke kontaktu na Evžena Zadražila z Motosportu Chýnov a spolu jsme pak vyřídili všechny potřebné formality pro start mých jezdců v úvodních dvou závodech mezinárodního mistrovství České republiky. Věděl jsem, že v Čechách je více dobrých tratí, a tak jsem chtěl pro své jezdce vyřídit start ve vašem šampionátu, protože závody jsou vždy nejvíc. V tréninku ze sebe nikdy sto procent nevydáte. Uvítali jsme také jiné prostředí, je u vás hezky. Především převýšení je pro nás zajímavé, a to i na vašich přírodní motokrosových tratích.

Jak jste byl spokojen s výkony vašich jezdců v úvodním závodě mistrovství České republiky v Dalečíně?

Byl jsem zcela spokojen. Sice to nejsou body do seriálu mistrovství světa, které je pro nás pochopitelně jednoznačnou prioritou, ale jsou to závody. A my chceme vždy vyhrávat. Konkurence byla v Dalečíně velmi kvalitní.

Jsou pro vás i na takovém závodě důležité výsledky, nebo se jedná hlavně o přípravu?

Především jde samozřejmě o přípravu na mistrovství světa, které by se mělo rozběhnout v srpnu. Ale úspěch také patří k dobré přípravě, a tak jsou skvělá první dvě místa Toma Vialleho a Rene Hofera ve třídě MX2 vašeho mistrovství, kde startovalo hned několik dalších jezdců ze světového šampionátu.

Co jste říkal úrovni mistrovství České republiky po stránce sportovní i organizační?

Jezdecké obsazení bylo parádní, takže sportovní úroveň tu rozhodně byla. Také dalečínská trať se mi velice líbila. Organizačně jsem nějaké problémy zaznamenal. Nejprve muselo být bezpodmínečně vše vyřízeno online přihláškami, aby se eliminovaly fronty u přejímek, a tím i shlukování lidí, ale u těch pak byly fronty přímo obrovské, takže to jsem úplně nepochopil. Ale je mi jasné, že bylo pro všechny nové dodržovat COVID opatření, takže to bylo složité.

Co očekáváte od nedělního závodu v Kaplici?

Trať v Kaplici zatím neznám, ale viděl jsem nějaká videa na youtube a je to další krásná přírodní trať s velkým převýšením, na kterých u nás v Belgii trénovat nemůžeme, protože je tam ani nemáme. Bydlím jen tři kilometry od holandských hranic a nedaleko ode mě žije Tom Vialle, který se z jihofrancouzského Avignonu přestěhoval ke mně do Belgie, abychom mohli společně trénovat. U nás je všude naprostá rovina a písek, takže toto je pro nás zase něco úplně jiného. Co se výsledků týče, určitě bychom chtěli v Kaplici zopakovat výsledky z Dalečína, zde v podstatě ani jiný cíl být nemůže.

Jaké jsou vaše zkušenosti s českým motokrosem? Vzpomenete si ještě, jak jste závodil v Jiníně na mistrovství republiky družstev?

V Čechách jsem během své závodní kariéry závodil především v Lokti nad Ohří, ale například i v Kramolíně u Nepomuku a v Jiníně. Prvně jsem zde startoval už v roce 1989, to bylo tehdy v Lokti, ale nebylo to mistrovství světa, byl to nějaký mezinárodní závod. Na český šampionát družstev v Jiníně si vzpomínám. Jen už si přesně nepamatuji, kdy to přesně bylo a kolikátí jsme tenkrát skončili. Ale startoval jsem tehdy za tým Orion Racing Petra Kováře, kterého si pamatuji ještě když sám závodil v mistrovství světa.