Odložili jste soutěž raději s určitým předstihem, nebo už nastal bod zlomu, kdy jste se museli rozhodnout?

Původně jsme chtěli počkat až do první poloviny dubna a rozhodnout podle toho, co bude následovat po třiceti dnech nouzového stavu. Ale s ohledem na vývoj situace v poslední době a vyjádření odpovědných činitelů nemělo smysl otálet.K uspořádání podniku na úrovni, na kterou jsme zvyklí, potřebujeme mít jasno dva měsíce předem,a proto není dodržení květnového termínu reálné. Mezi důvody patří to, že nám úřady nemohou vydat povolení uzavírek a zvláštního užívání silnic, když se vlastně neví, co bude. Nikdo nám také teď pochopitelně neslíbí lékaře se záchrankami a stejně tak nemůžeme napevno počítat se součinností policie. Všechny tyto složky se naplno věnují řešení krizové situace a držíme jim palce. Rallye je z tohoto pohledu na druhém místě. Uspořádat akci takového rozsahu prostě není v těchto podmínkách možné.

Máte představu, v jakém náhradní termínu by se případně letošní „Krumlov“ mohl odjet?

Nyní musíme počkat, co se bude dít v dalších dnech. Stejně jako my jsou na tom ostatní pořadatelé, kteří své podniky prozatím odložili. Je těžké předvídat, jak se bude pandemická situace vyvíjet a jaká budou související vládní opatření. Až potom můžeme začít přemýšlet o možném náhradním termínu.

Odložena je již třetí soutěž mistrovství republiky. Je podle vás reálné, aby se seriál alespoň v nějaké podobě odjel?

To ukáže čas. Jsme v kontaktu s Autoklubem České republiky jako národní sportovní autoritou a také organizátory dalších soutěží. Snahou všech je vytvořit novou podobu kalendáře. Víkendy do konce roku ale postupně ubývají a musíme si objektivně přiznat, že nebude snadné během několika málo měsíců všechno skloubit. Problematické to mají zejména mezinárodní podniky, které jsou závislé na účastnících, činovnících a divácích ze zahraničí. Mezi ně patříme i my, jelikož českokrumlovská rallye je tradičně součástí FIA Evropské trofeje a letos nově organizujeme přeshraniční Regional Rallye Cup. Startovat u nás mělo zhruba třicet posádek z Rakouska. Nikdo však netuší, kdy se otevřou hranice a cizincům bude umožněno do České republiky přijet.

Zaznamenali jste nějaké ohlasy na odložení soutěže?

Ohlasů máme poměrně hodně a naprostá většina těch, s nimiž jsme v kontaktu, naše rozhodnutí chápe a považuje ho za rozumné. Za to jim patří velký dík! Je skvělé, že nyní všichni táhnou za jeden provaz a jsou si vědomi vážnosti situace. Zároveň nás těší, že vlastně úplně všude máme dveře otevřené, ať už se soutěž bude konat kdykoliv.

Jak složité by bylo přeorganizovat tak velkou akci na jiný termín? Mohl by být problém třeba na českobudějovickém výstavišti?

Termín letošního ročníku soutěže je zatím velkým otazníkem. Jak už jsem zmínil, nyní musíme počkat na další vývoj a až potom rozhodnout, zda rallye bude možné uspořádat ještě letos, nebo až na jaře příštího roku. Jsou místa, kde by neměl být problém, ale třeba právě na českobudějovickém výstavišti vždy počítají s tradičním květnovým termínem a jejich kalendář je v následujících měsících poměrně zaplněný. O některých víkendech už nyní víme, že nebudou s ohledem na další plánované podniky tuzemského šampionátu vhodné. Asi není reálné, aby se všechny zrušené akce přesunuly do několika podzimních měsíců.

Pokud by se závod nakonec vůbec neuskutečnil, znamenalo by to pro vás velké finanční ztráty a mohlo by to třeba ohrozit i další budoucnost tradiční soutěže?

Včasné rozhodnutí znamená, že naštěstí předejdeme největším finančním ztrátám. Všechno bude záviset na dalším vývoji koronavirového problému, úředních rozhodnutích a vývoji ekonomiky. Stejně jako každý jiný sport jsou automobilové soutěže závislé na sponzorech a dotacích. My jsme však optimisté, takže věříme, že nejpozději v květnu 2021 se na jihu Čech znovu odehraje vrcholná motoristická akce s názvem Rallye Český Krumlov. Vždyť tradice našeho podniku trvá už padesát let a nemáme v plánu ji po tak dlouhé době ukončit.