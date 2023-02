Již zápasy ve skupinách ukázaly, jak dramatické boje přijdou ve vyřazovací části. Po dlouhé době se turnaje zúčastnil bývalý Mistr České republiky Dušan Pavlovič ze Strakonic, který tak rozšířil pole spolufavoritů. Skupinu A vyhrál strakonický Petr Mašek, který odsunul na druhé místo právě "Vezíra" Dušana Pavloviče. Ze třetího místa šel do čtvrtfinále husinecký Aleš Nechoďdomů a ze čtvrtého domácí Richard Štefankovič. Skupinu B vyhrál netolický Josef Zíka před husineckým Jiřím Vodičkou. Ze třetího místa postoupil strakonický Václav Kollros a ze čtvtého netolický Josef Zíka mladší.

Zdroj: Josef Zíka

A že postavení po základních skupinách nemusí vůbec nic znamenat, ukázalo již první čtvrtfinále. Zde se již hrálo na pět vítězných her a nejtěsnějším výsledkem 5:4 zvítězil J. Zíka mladší nad P. Maškem. Stejně dramatický byl husinecký souboj, v němž J. Vodička vyřadil 5:4 A. Nechoďdomů. A aby těch výsledků 5:4 nebylo málo, ve strakonickém souboji takto D. Pavlovič vyřadil V. Kollrose. Jediný jednoznačný postup slavil J. Zíka výhrou nad R. Štefankovičem.

Semifinálové zápasy již přinesly jasnější souboje. J. Vodička přehrál 5:1 J. Zíku mladšího a J. Zíka 5:2 D. Pavloviče. V souboji o bronz pak strakonický D. Pavlovič porazil J. Zíku mladšího těsně 5:4. Finále mezi Jiřím Vodičkou a Josefem Zíkou bylo odvetou za duel ve skupině. Tam zvítězil Zíka 4:2. Jiří Vodička však svému soupeři porážku oplatil, zvítězil 5:1 a mohl slavit vítězství.

Zdroj: Josef Zíka

"Skvělý turnaj, mělo to grády. Náš Pepíno překvail ve čtvrtfinále, když porazil Petra Maška. Já ve skupině porazil Jirku Vodičku, ale Kozel mi to po půlnoci vrátil ve finále. Největším překvapením byla účast Vezíra Dušana Pavoviče. Do Prachatic přijel na turnaj snad po deseti letech. V roce 1996 byl Mistrem České republiky a já tenkrát čtvrtý. O to víc si vážím své semifinálové výhry nad ním," komentoval turnaj druhý v pořadí Josef Zíka a dodal: "V každém případě další zdařilá akce u Fandy v Koutě."