/FOTOGALERIE/ Volejbalistky Českého Krumlova skončily v tabulce krajského přeboru na výborném druhém místě. Před nimi byl pouze suverénní Meteor ČB. Za sebou nechaly dalších devět týmů.

Volejbalistky Českého Krumlova skončily v Krajském přeboru druhé. | Foto: VSK Český Krumlov

Co se skrývá za výbornými výkony českokrumlovských volejbalistek? Jaké hráčky tvoří tým? „Náš základ týmu se zná, dá se říct, od patnácti let, kdy jsme spolu hrávaly v Českých Budějovicích extraligu kadetek a juniorek za Madetu. Po střední škole část z nás odešla na vysoké školy do jiných měst, někdo šel za prací do zahraničí, někdo v Madetě zůstal, nebo úplně s volejbalem skončil. Asi po deseti letech jsme se všechny vrátily na jih a chtěly začít tam, kde jsme skončily, to znamená spolu na hřišti,“ vrátila se ke zrodu současného týmu Českého Krumlova kapitánka Nikola Chocholová a doplnila: „Máme skvělý kolektiv, takže stačilo pár společných večeří a plán byl jasný, založit tým. Díky spoluhráčce Vendule Bédi, která v Krumlově působí jako trenérka dorostenek, jsme dostaly možnost hrát v Krumlově za ženskou složku, která tam chyběla.“

Maskot týmu, krumlovský medvěd.Zdroj: VSK Český KrumlovA volejbalistky hrají skvěle a mají i skvělý fanklub. „Na každý zápas s námi jezdí náš fanklub včetně maskota – krumlovského medvěda. Prezentujeme se na instagramu jako @ve.es.ka,“ doplnila kapitánka a v rozhovoru se vrátila k uplynulé sezoně.

S jakými výsledkovými představami jste šli do sezony?

Do sezony jsme nastoupily s cílem obsadit lepší příčku než v loňské sezoně, což znamenalo první nebo druhé místo. V hlavách jsme samozřejmě měly i to, že kdyby se nám podařilo soutěž vyhrát, je možnost postupu do vyšší ligy. Nechtěly jsme ale k tomu přistoupit tak, že za každou cenu "musíme", protože ty cíle se potom plní daleko hůř.

Bilance 15 výher a konečné druhé místo je skvělé. Jak výsledky hodnotíte?

S konečným výsledkem jsme spokojeny, i když víme, že vždy je a bude co zlepšovat.

Volejbalistky Českého Krumlova skončily v Krajském přeboru druhé.Zdroj: VSK Český KrumlovDvacet mistrovských zápasů za necelých pět měsíců je pěkná porce, prakticky co týden, to zápas. Dá se udržet výkonnost? Jak se hráčky připravovaly?

Máte pravdu, těch zápasů není málo, navíc se všechny hrají ve všední den v pozdních večerních hodinách. Z některých venkovních zápasů se kolikrát vracíme domů až před půlnocí, takže není jednoduché druhý den fungovat v práci. Zápasům samozřejmě přizpůsobujeme i tréninky a po takovémto výjezdu na zápas bývá vždy volný den. Na tréninkách se většinou věnujeme stoprocentně volejbalovým činnostem a drilujeme naše herní slabiny, tam nás hlavní kouč Tonda rozhodně nešetří (smích). Co se týče fyzičky, k té přistupujeme každá individuálně, troufnu si říct že všechny máme zálibu i v jiných sportech, ať už je to běh, plavání, lyže nebo posilovna.

Z výsledků je jasné, že kraloval Meteor. S ním máte také jediné dvě porážky za nula bodů. S kým z ostatních týmu to bylo nejsložitější?

Bohužel, s Meteorem se nám letos nepodařilo vyhrát. I když ty zápasy byly vyrovnané, nezvládly jsme je do táhnout do vítězných konců. Ovšem bereme to pozitivně, tu hru jsme si užily a myslím, že i pro diváky to musel být hodně atraktivní volejbal. Jinak v téhle soutěži nikdy nevíte. Každý tým má jiné zbraně a i když se zdá, že tabulkově je horší než vy, umí překvapit a potrápit.

Volejbalistky Českého Krumlova skončily v Krajském přeboru druhé.Zdroj: VSK Český KrumlovCo znamená pro tým druhé místo? Zaútočíte ho v další sezoně ještě výše?

Spokojenost, cíl jsme splnily, ale příští rok chceme urvat zlato.

Co hráčky čeká přes léto? Budou antukové turnaje a podobně?

Teď nás čeká pár posledních tréninků a létem začne příprava na další sezonu. Máme v plánu objet nějaké antukové turnaje, první nás čeká hned v červnu v Táboře. Jordán Cup, tam držíme z loňska prvenství a hodláme najet na stejnou vlnu.

A kdo tvoří tým českokrumlovských volejbalistek?

Hráčky: Nikola Chocholová, Vendula Bédi, Michaela Mádlová, Zuzana Marková, Anežka Sebroňová, Matylda Šebková, Lucie Juračková, Michaela Kubíčková, Kamila Petrášková, Klára Grabcová, Martina Jedličková, Veronika Bernatová, Kateřina Kubátová, Klára Třísková, Romana Lišková.

Trenéři: Antonín Bédi, David Juračka.

Foto k článku: Martin Marek, Josef Janda