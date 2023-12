/FOTOGALERIE/ Den před Silvestrem se na strakonické Křemelce uskutečnilo tradiční loučení s fotbalovým rokem. V přátelské atmosféře se utkali současní i bývalí hráči Strakonic.

Tradiční fotbalové loučení na Křemelce, tentokrát s rokem 2023. | Foto: Jan Škrle

Proti sobě nastoupila mužstva ve složení - Barevný tým: Bohumil Mára, Stanislav Kadečka, Martin Fiřt, Jiří Slabý, Karel Solus - Žlutý tým (s rozlišováky na fotografiích): Jozef Michel, Dušan Vašek, Michael Verner, Jiří Baloušek, Petr Kratochvíl. Přítomní diváci se bavili technickým kombinačním fotbalem. Nebyla nouze o krásné fotbalové momenty a pěkné góly. Hráči překvapili fyzičkou a zápas na 2x30 minut se s ohledem na věk zúčastněných odehrával ve vysokém tempu.

Z jednoznačného vítězství se nakonec radoval tým žlutých. Nejstarším hráčem zápasu byl Standa Kadečka (65 let), nejmladším Jirka Baloušek (45 let). Nejobětavější brankář: Karel Solus. Nejkrásnější akce na jeden dotek zakončená z voleje po ose: Verner, Baloušek, Michel, Kratochvíl, Vašek. Nejkrásnější gól hlavou po ose: Kadečka, Mára, Fiřt, Slabý.

Poslední fotbalovou akci roku zakončil precizní pozápasový rozbor v rowdies restauraci na Křemelce, kde si hráči popřáli pevné zdraví do dalších let. Mít kolem sebe kamarády, se kterými je sranda, je v současné vypjaté době snad to nejdůležitější. Hodně štěstí v dalším roce.

Autor: Petr Kratochvíl