České Budějovice - Od běhání a závodění si Jan Kreisinger neodpočine ani v parném létě. Letošní vrcholné akce má přitom za sebou

VYTRVALEC. Červen trávil odchovanec čtyřdvorské atletiky v jižních Čechách. Stýkal se s přáteli i závodil. Rodinnou atmosféru si Jan Kreisinger (uprostřed) užíval i při běhu na Kohout. | Foto: Foto: Lenka Kožíšková

Vytrvalec Jan Kreisinger, který své první krůčky dělal v atletickém oddíle ve Čtyřech Dvorech, strávil minulý měsíc převážně doma na jihu Čech.

Účastník olympijských her v Londýně absolvoval v Českých Budějovicích půlmaraton. Dosáhl zde nejlepšího výsledku ze všech českých reprezentantů. Celkově doběhl třináctý v čase 1:08:52. Ještě o více než dvě minuty rychleji zvládl předtím půlmaraton v hlavním městě, který považuje za vrchol této sezony, spokojený ale příliš nebyl. „V Praze mi to moc nesedlo," postěžoval si Jan Kreisinger.

Po českobudějovickém půlmaratonu na jihu Čech zůstal, aby navštívil kamarády a odpočinul si po náročných maratonech. Ale také závodil. Vyhrál pětku v Rudolfově u Českých Budějovic a nejlepší byl i na desetikilometrové trati v Besednici.

„Teď běhám spíš kratší tratě, abych přidal na rychlosti a rozběhal se. Uvidíme, jaká forma bude na podzim, kdy bych si chtěl opět zaběhnout nějaký půlmaraton," říká běžec, který závodí za AK Kroměříž.

Právě deset kilometrů dlouhý běh na Kohout a zpět k besednickému koupališti si Kreisinger velice pochvaloval. „Závod byl moc pěkný, běželo se v lese, takže to bylo příjemné. Trať byla také pestrá, protože se neběželo pořád jen do kopce a chvílemi byly i rovinky," chválil závod Kreisinger. Do cíle doběhl jihočeský vytrvalec jako první. Trochu ho bolely nohy, jinak byl ale spokojený. „Trať byla dobře značená, na odbočkách stáli lidé a nebyl tedy žádný problém s orientací. Nejnáročnější bylo závěrečné stoupání na vrchol Kohouta a potom i sešup dolů," říkal v cíli unavený avšak šťastný vítěz.

Kreisinger v Besednici vyhrál, spokojený ale mohl být nejenom s prvenstvím, ale i se svým výkonem. Jeho čas 00:35:35 totiž zároveň znamenal rekord trati. „Sám jsem byl svým časem překvapený, protože v terénu se běhá jinak než po asfaltu. Těžší je to hlavně při sešupu z kopce. Po pařezech a kamenech musím hodně brzdit, abych nepřišel k nějakému úrazu," přiblížil specifika terénu Jan Kreisinger.

Další výběh na Kleť již jihočeský atlet neabsolvoval a vrátil se domů do Jablonce nad Nisou, kde v současnosti žije se svou přítelkyní. Plánuje si užít dovolenou, na nějaké dlouhé ležení u vody však Jan Kreisinger nepomýšlí. „Na běhání jsem už tak závislý, že běhám vlastně pořád," souhlasí Kreisinger.

Že se bez běhání a závodění dlouho neobejde, potvrdil českobudějovický odchovanec před čtrnácti dny, kdy se Kreisinger spolu s dalšími českobudějovickými běžci bratry Frelichovými vydal na Ještěd. I v tomto čtrnáct kilometrů dlouhém závodě doběhl Jan Kreisinger jako první.

„Léto pojmu spíš tréninkově, abych nabral síly na podzim, kdy se zase naplno vrhnu do závodění," říká o svých plánech na léto Kreisinger.

Kolektivní sporty si s Janem Kreisingerem moc nezahrajete a příliš neholduje ani jiným sportům, natož aby je sledoval v televizi. „Občas se projedu na kole nebo kolečkových bruslích, jinak ale výhradně běhám. V televizi se podívám maximálně na běžecké lyžování. Raději se jdu ale proběhnout sám," uzavírá Jan Kreisinger.