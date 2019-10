Jihočeský cyklokros zaznamenal několik úspěšných výsledků.

„Těším se na souboj Boroše a Nesvadby se zahraniční kvalitou,“ říkal ještě těsně před startem prvního závodu předseda cyklokrosové komise Českého svazu cyklistiky Petr Balogh. Na jeho slova opravdu došlo…

Kategorie muži Elite nabídla pohled na 52 startujících, v nich od začátku „tahal“ favorit Michael Boroš, který tuto sezonu závodí v barvách ČEZ CT Tábor.

V čele závodu, kde pracovala sedmičlenná skupina, nechyběl ani další táborský cyklokrosař Jan Nesvadba.

V cíli byl první podle papírových předpokladů největší favorit na vítězství Němec Meisen. Boroš ale začal sezonu výborně, v tvrdé mezinárodní konkurenci skončil druhý. Třetí příčka v nejsledovanější kategorii patří Švýcaru Wildhaberovi, hned za ním projel cílovým prostorem Nesvadba.

Pro cyklokros.cz dva nejlepší Češi v závodě (oba ČEZ CT Tábor) uvedli:

Michael Boroš (ČEZ CT Tábor): „Při výjezdu na silnici vždycky udělal drobnou chybičku a pak se to natáhlo. Proto nemělo cenu nějak zmatkovat a zbytečně se vysilovat. Jel jsem v háku za Meisenem, protože jsem viděl, že nám kluci neodjíždějí. Proto bylo důležité se držet na špici, aby mě nikdo zbytečně neodpojil. Porazit v závěru Meisena je skoro nemožné, protože je pověstný svým drtivým závěrem. Věděl jsem, že pokud se ho udržím co nejdéle, může z toho být bedna. Sice jsem to ještě zkusil, ale už mi chyběly síly a na vítězství to ještě nestačilo.“

Jan Nesvadba (ČEZ CT Tábor): „V závěru mi už chyběly síly. V začátku závodu jsem se snažil počkat na Boryho, který tam měl trochu menší zásek v technickém výjezdu, kde se někomu namotal do šaltru. Ve třetím kole jsem měl trochu problém, když jsem na mostě trefil kovové zábradlí. Bylo to jen výkonnosti, kdy ke konci takhle rychlého závodu rozhoduje každá chybička a zaváhání. Každý v závěru jede totálně na hranici svých možností. Já udělal v závěru jednu chybičku, proto jsem skončil čtvrtý.“

V závodě žen dominovala Belgičanka Alicia Franckové, které skvěle sekundovala Nizozemka Geerte Hoekeová.

Velice zajímavě se pro jihočeský cyklokros vyvinula soutěž kadetek.

Až na stříbrný stupínek vystoupala Nela Viktorová, která reprezentuje barvy Lyko klubu Prachatice). Na své soupeřky vyzrála s velikým náskokem Kateřina Hladíková, bronz patří Dlaskové.

Nela Viktorová (Lyko Prachatice): „O druhém místě se rozhodlo vzadu na cestě, kde Vanda odpadla a pokračovala jsem s Eliškou. Jenže ta také nestačila a pak už jsem pokračovala sama. Splnila jsem si svůj cíl, chtěla jsem skončit na bedně.“

Medaile míří do Tábora také ze žákovského závodu.

Na náročné trati ji vybojoval Adam Hošek, který reprezentuje na klubové scéně Cycling Academy Tábor. Ze 73 členného startovního pole se před něj dostali pouze dva závodníci, kteří jezdí v barvách Dukly Praha: Jan Faltýnek a Kryštof Král. „Snažil jsem se celý závod držet ve skupině bojující o druhé místo. V závěru jsem se posunul dopředu, abych bojoval o bednu. Nakonec je z toho třetí místo, což je pro mě docela překvapení a jsem šťastný,“ vyprávěl talentovaný jihočech pro oficiální web českého cyklokrosu.

V kadetech vyhrál úvodní závod Toi Toi Cupu Filip Jech (Adastra Cycling team) a v juniorech se prosadili v dramatickém měření sil Belgičan Lennert Belmans. Českou vycházející hvězdou je Matyas Kopecký (Cze.-Callant Doltcinii), který v Hlinsku dojel čtvrtý a po průjezdu cílem vyprávěl: „Byl to krásný závod, navíc jsem se cítil super. Od prvního kola jsem se držel na čele. Škoda, že to nevyšlo na bednu. Dvě kola před koncem jsem se to snažil roztrhat. To se sice povedlo, ale ty nejsilnější se udrželi. Kvůli tomu jsem už na to v posledním kole neměl, prostě mi došlo. Ukázalo se, že druhoročáci jsou silnější. Přesto jsem s výsledkem spokojený.“

Závod cyklokrosového Toi Toi Cupu 2019/2020 kategorie C2 se pojede 12.10.na Holých Vrších.