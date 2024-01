/FOTOGALERIE, VIDEO/ Uplynulý víkend patři ve vimperském sportovním areálu Vodník prvnímu Českému poháru lyžařů klasiků této sezony v katergoriích staršího žactva. A mezi silnou konkurencí se neztratili ani závodníci SKI klubu Strakonice.

Český pohár na vimperském Vodníku. | Video: Zdeněk Formánek

Strakoničtí lyžaři se představili na ČP ve výborné formě.Zdroj: SKI StrakoniceČeský pohár starších žáků se jel v kategoriích podle ročníků narození, první den byla na programu klasická technika, druhý den volná technika. Startovalo se intervalově. Strakoničtí lyžaři brali několik umístění v první desítce a nad všemi úspěchy ční vítězství Jakuba Šímy (2009) volnu technikou.

V sobotních závodech klasickou technikou se ze stakonických závodníků dostali do první desítky Jakub Šoula (4. místo v kategorii 2011) a Jakub Šíma (8. v 2009). "Kuba Šoula ztratil na bronz deset vteřin, Jakub Šíma na vítěze 33 vteřin. Oba si vyjeli první výkonnostní třídu," doplnil pro klubový web SKI Strakonice trenér Radek Sosna. Do první dvacítky se ještě vešla Viktorie Šímová (19. v 2011), ale i výkony všech ostatních závodníků mají v obrovské konkurenci a účasti kolem 50 závoníků v každé kategorii, svou váhu.

Výsledky sobotních závodů nadjete ZDE.

Jakub Šoula při nedělním závodu.Zdroj: Zdeněk FormánekNedělní závod volnou technikou přinesl Strakonickým radost hned při startech závodníků ročníku 2011. Jakub Šoula dokázal zopakovat čtvrté místo a Viktorie Šímová se oproti sobotě zlepšila na skvělé 10. místo. Volná technika sedla i Marku Bidlasovi, který sobotní 25. místo vylepšil dokonce na desáté. Solidně běželi i daší závodníci, ale zlatý hřeb přišel až na závěr v kategorii žáků 2009. "Jako předposlední vystartoval Jakub Šíma. Již mezičasy na trati ukazovaly, že Kuba jede velmi dobře a umístí se hodně vpředu. Po průjezdu cílem ale zavládlo nadšení, protože Kuba dokázal o 0,1 sekundy zvítězit a vyhrál tak celostátní závod Českého poháru staršího žactva ve svém ročníku. Již v prvním letošním celostátním závodě se mu tak podařil stejný kousek jako v loňském roce," zářil štěstím Radek Sosna.

Kompletní výsledky nedělních závodů najdete ZDE.

Jakub Šíma při sobotním závodě).Zdroj: SKI StrakoniceVystoupení strakonický lyžařů na Českém poháru je výborným vyústěním jejich tréninkové píle. "Kubovo vítězství je obrovský úspěch nejen jeho, ale celého strakonického běžeckého lyžování! Bylo hezké po dojezdu sledovat, jak i ostatní členové našeho oddílu Kubovi blahopřáli a jak prožívali jeho závod. A to nejen ostatní závodníci, ale i trenéři, rodiče a ostatní strakoničtí fanoušci. Svými výkony však potěšili i ostatní. Jakub Šoula v obou technikách dokázal svými 4. místy, že patří do nejužší špičky lyžařů ve svém ročníku. V neděli mě překvapili až nečekaně výbornými výkony Viktorie Šímová a Marek Bidlas, kteří se oproti sobotě posunuli o mnoho míst vpřed, oba až na konec první desítky ve svých ročnících. V celostátním závodě to považuji za velký úspěch a doufám, že se oběma podaří tyto výkony zopakovat i v dalších závodech. Oba ukázali, že jim více než klasika sedí bruslení. Všichni čtyři výše jmenovaní si také s přehledem vyjeli I. výkonnostní třídu žactva. Cením si i sobotního 24. místa Viktora Jirouše v klasické technice. Je velká škoda, že nám chyběla ještě další želízka. Jak Silvie Půbalová, která těsně před závody prodělala nepříjemnou nemoc, tak i Beáta Brandová, která se zranila v minulém závodě, by se jistě ve svých kategoriích umístily také mezi nejlepšími. Celkově šest umístění v první desítce ve dvou závodech považuji za skvělý vstup do letošní zimní závodní sezony. Velkou práci odvedli také oba trenéři Jan Melichar a David Půbal, kteří dokázali výborně vytestovat a namazat lyže a také správně nažhavit závodníky do závodu “ hodnotí Český pohár strakonický trenér Radek Sosna.

Zdroj: Ski klub Strakonice a Jan Škrle