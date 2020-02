Na sedmý turnaj vyrazili kluci se dvěma posilami z týmu žaček do Tachova. „V Tachově jsme odehráli turnaj stylem dolů, nahoru. Úvodní zápas s posíleným domácím Tachovem jsme jasně prohráli. Domácí byli nejlepší a předváděli opravdu pěkný kombinační florbal. Druhý zápas se Sokolovem se povedl ubojovat a vyhrát 6:4. Soupeř zkusil dvě minuty před koncem hru bez brankáře. Ve čtyřech nás zatlačil a když už to vypadalo, že sníží stav, tak vytáhl zákrok dne náš gólman Michal a zápas jsme dotáhli do vítězného konce. V předposledním zápase na nás čekal lídr soutěže Domažlice. Ten zápas se nám vůbec nepovedl, řekl bych že po třech rychlých gólech v naší síti jsme se smířili s porážkou a zbytek zápasu byl bez pohybu a bojovnosti. Chuť jsme si spravili v posledním zápase proti druhé Slavii Plzeň. V půli jsme sice prohrávali 1:4, ale díky dobře zvládnutému finiši se povedlo vyrovnat minutu před koncem na 4:4 a obrat Plzeň poprvé o bod,“ zhodnotil turnaj trenér Petr Křivanec.

Starší žákyně z Katovic vyrazily na sedmý ligový turnaj do Mariánských Lázní.

Šest družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Na katovické dívky ve skupině čekaly týmy z Plzně a Karlových Varů. S Plzní vedly Katovice v prvním poločase již 3:1, ale do přestávky Plzeň snížila a ve druhém poločase vyrovnala. Katovické dívky se nemohly dostat do tempa a tak nakonec zápas s lepšící se Plzní skončil překvapivou remízou 4:4. Zápas s týmem z Karových Varů tak získal nový náboj, neboť dívkám z lázeňského města by stačila k postupu do finále turnaje jen remíza. První poločas byl ještě vyrovnaný, ale ve druhém přidaly Katovice pět gólů a vyhrály 8:3.

Ve finále tak na dívky od Otavy čekal lídr celé soutěže TJ Plamen Chodov, který vyhrál druhou skupinu s těžko uvěřitelným skóre 33:1. Jenže ve finále umí holky z Katovic zabrat a navíc by rády oplatily Chodovu minulou smolnou porážku 6:7. Katovické dívky šly rychle do vedení a celé finále ho udržely. A to i přesto, že neproměnily dvě trestná střílení (soupeřky jen jedno). Katovice tak dovedly zápas do vítězného konce 7:5.

Liga starších žaček Karlovarského a Plzeňského kraje tak nezná jiné vítěze turnajů než TJ Plamen Chodov – 4x a Florbal BEZ Katovice – 3x. Čtvrté vítězství mohou katovické žačky přidat při domácím turnaji, který se uskuteční v sobotu 21. března ve Strakonicích.

Michal Novotný, Florbal BEZ Katovice