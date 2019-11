V ženách Kateřina Nash skončila osmnáctá, přesto si udržela pozici lídra celého seriálu. Po závodě vyprávěla o tom, že je unavená, je v Evropě teprve 48 hodin a to se na jejím výkonu projevilo.

Nejlepším umístěním českých barev je třetí příčka mezi juniory Jana Zatloukala.

Kateřina Nash: „Neměla jsem svůj den. Přesto hrozně moc děkuji pořadatelům a divákům, kteří jako vždycky byli skvělí. Udělala jsem pár chyb, navíc mi nejely ideálně ani nohy i soustředění bylo horší. Když se zrovna nedaří, tak se neustále musíme sbírat. Kdybych to měla předem vzdát, tak to nemá cenu dělat. Letošní cyklokrosová sezona je vyloženě můj koníček. Už od března mám v nohách asi třicet závodů biků, takže už mám odpracováno. A když jsem zajela dobře v prvních závodech, tak jsem chtěla pokračovat a uvidět jak mi to půjde. Nemám žádné velké plány, tak jak mi síly vydrží. A pokud má někdo bílý dres vedoucího lídra Světového poháru, tak nemůže nepřijet. A obzvláště domů, do Tábora.

Michael Boroš: Měl jsem hodně technických problémů, po startu mě to odpojilo od lepší skupiny, přidal se defekt, spokojený nejsem. Bylo to hodně uklouzané, ale pro všechny stejné."

Jan Nesvadba: "Docela dobře jsem odstartoval, pak jsem se přimotal do pádu, s tím výsledkem jsem docela spokojený.