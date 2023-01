„Po dlouhé přestávce přišel hlad po soutěžích, a tak byla nabídka různých turnajů až neskutečná. Prakticky každý měsíc nějaká TOP akce. Po Národním poháru, který byl spíš takovým kontrolním turnajem, jsme na první větší mezinárodní akci vyrazili v květnu na JKA open do Maďarska. S pěti závodníky jsme vyhráli, co se dalo, a přivezli plno zlatých medailí. Barča Loudová vyhrála ve své kategorii kata Honza Nguyen kumite a třetí byl v kata, Míra Hovorka byl druhý v kata i kumite, druhý byl i kata team. O čtrnáct dní později jsme uspěli i na mezinárodní Velké ceně Klášterce a Kadaně. Byli tu Maďaři, Němci a Poláci. Zde exceloval Míra Hovorka, vyhrál kumite, druhý byl v kata a vyhrál kombinaci. Druhý byl i kata team mladší dorostenci. Byla tam i další výborná místa těsně pod stupni vítězů,“ vypočetl úspěchy v úvodu sezony trenér David Havlík.

Do programu prachatických karatistů pravidelně patří i mezinárodní kemp Gasshuku Czech. „Celé Gasshuku jsme obětovali přípravě na největší závody, které nás čekaly na závěr sezony. Měli jsme i speciální týdenní kemp na Šumavě. A dřina se vyplatila. Na mistrovství republiky bral Míra Hovorka zlato v kumite mladšího dorostu, s Tondou Nguyenem a Lukášem Appeltem vyhráli kata teamy. Navíc zde byla řada umístění od čtvrtého do šestého místa. Republika je secifická tím, že zde startuje nejlepších šestnáct podle ranking bodů a první osmička se nasazuje. Ten, kdo pravidelně jezdí na Národní poháry a boduje v nich, má jistotu, že se s těmi nejlepšími utká až v semifinále. Zde jsme měli trochu smůlu v tom, že někteři naši kluci část sezony promarodili a hned narazili na ty nejlepší. Ale tak to zkrátka je dané a musí se s tím počítat,“ doplnil informace k MČR trenér Havlík.

Prachatičtí závodníci měli své zastoupení i na světovém šampionátu WSKA v anglickém Liverpoolu. Zde startoval Míra Hovorka. „Měl to dobře nastavené a v prvním kole kata porazil Švýcara. Ve druhém kole si utkání prohrál sám. Ve WSKA je více asociací a je to někdy trochu o štěstí. Někde se více dbá na přesnou techniku provedení kata, jinde se spíše hledí na dynamiku. To ale není pro Míru výmluva, zkrátka se ze druhého kola dál nedostal,“ shrnul MS v Liverpoolu trenér.

Míra Hovorka si z ME ve Švýcarsku přivezl dvě medaile.Zdroj: Lucie HovorkováMíra Hovorka si však vše vynahradil v prosinci na evropském šampionátu ESKA ve Švýcarsku. „Tady byl druhý v kumite kategorie Youth patnáctiletých, kdy ve finále prohrál s Kubou Havlíkem z Karlových Varů. Toho na republice porazil, takže si místa vyměnili. V kata byl Míra třetí. Na stříbro mu to uteklo o jednu desetinku bodu. Bohužel se na Evropě nehodnotí kombinace, v té by zvítězil. Míra byl jediným českým reprezentantem, který na Evropě získal dvě individuální medaile,“ pochválil svého svěřence David Havlík a doplnil: „S uplynulou sezonou musíme být maximálně spokojeni. Již i s tím, že jsme měli v reprezentaci mimo Míry Hovorky i jeho sestru Míšu, Lukáše Appelta, Honzu Nguyena, Barču Loudovou a Tondu Nguyena. To je pro nás vysvědčení, že karate v našem klubu děláme asi dobře. Vydařila se republika a vrcholem byla Evropa.“

Nová sezona bude pro prachatické karatisty neméně náročná. Kalendář se plní a je v něm plno vrcholných akcí. „Bude to hodně náročné. WSKA, která pořádá světový šampionát jednou za dva roky, chce dohnat covidovou pauzu, takže se šampionát uskuteční i letos. Začínáme mezinárodním turnajem v únoru v Praze. V březnu přijdou národní poháry a první velká akce přijde v dubnu, kdy se koná evropský šampionát juniorů a seniorů ve Švýcarsku. Tam by měli být Míra a Míša Hovorkovi. V květnu nás čeká další mezinárodní turnaj v Čechách. Začátkem července je na programu tradiční kemp Gasshuku Czech, tentokrát u nás v Prachaticích. Ve druhé polovině září je na programu světový šampionát WSKA senioři, junioři a kadeti v Portugalsku. V říjnu bude mezinárodní turnaj v Budapešti, v listopadu je na programu český šampionát a následně evropský šampionát ESKA ve Španělsku,“ vypočetl nejdůležitější akce roku 2023 trenér David Havlík.

Velký mezinárodní tréninkový kemp Gasshuku Czech se letos koná 1. – 5. července v Prachaticích. Tradičně se zde představí na tři stovky karatistů ze všech koutů světa a kemp vedou nejlepší světoví instruktoři. „I tentokrát povedou kemp pánové Okuma a Naka, přijet by měl i pan Kurihara. Ten dělá Gasshuku v Maďarsku a je to mnohonásobný mistr Japonska a několikanásobný mistr světa v kata. Rádi bychom v rámci Gasshuku udělali spolu s instruktory jakousi osvětu tohoto sportu i pro širokou veřejnost,“ doplnil k tradiční akci David Havlík.