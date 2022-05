Maximální pozornost tradičně poutá hlavní kubatura MX1, ve které bude jednoznačně největší hvězdou někdejší vicemistr světa Němec Maximilian Nagl, kterého stejně jako před rokem angažoval do svého týmu Západočech Václav Haas.

Nagl vyhrál suverénně úvodní závod šampionátu v Dalečíně. „Max předvedl perfektní výkon, ovládl kvalifikaci i obě finálové rozjížďky. Momentálně je lídrem šampionátu a do Kaplice přijede s červenou tabulkou. Trať v Blanské kotlině je poměrně těžká. Vloni byla pořadatelem perfektně připravená, snad to tak bude i letos. Max už tady závodil, takže její profil zná. Naším cílem je zajet co nejlepší výsledek, protože i letos vznikla termínová kolize s německým mistrovstvím, které je pro nás prioritou. Neobjedeme tak všechny podniky mistrovství republiky a vznikne bodové manko,“ řekl Haas před kaplickým závodem.

Druhý je průběžně stále se lepšící slovenský pilot Pavol Repčák (Orion Racing ), jenž letos poprvé startuje v nejsilnější kubatuře, třetí je Rakušan Markus Rammel. Ten ale bude vzhledem k termínové kolizi s mistrovstvím Rakouska v Kaplici chybět.

Uspořádáme špičkový motokros, slibuje za kaplické pořadatele Blanka Vaněčková

Pád ve druhé jízdě stál pódiové umístění Pavla Dvořáčka (MTX Racing Team), který má letos skvělou formu. V Dalečíně byli vidět i Jihočeši. Rudolf Plch byl v první jízdě šestý, ve druhé osmý, což mu v konečném účtování vyneslo až devátou příčku. Mnohonásobný mistr republiky Martin Michek, jenž dává v posledních letech spíše přednost dálkovým soutěžím, byl až jedenáctý. „Určitě s tím nejsem spokojený a mladým vepředu ještě zatopím,“ vzkazuje před závodem na své oblíbené trati.

V kubatuře MX2 vyhrál úvodní závod Jan Wagenknecht (HT Group Racing). Po zranění, které zbrzdilo jeho zimní přípravu, se vrátil ve velkém o stylu. Z Dalečína si odvezl 47 bodů a červenou tabulku. Těsně za ním skončili druhý Adam Dušek a třetí Tomáš Pikart.

Mezi veterány potvrdil roli favorita zkušený matador Petr Bartoš, který vyhrál v Dalečíně obě jízdy. Druhý skončil další bývalý reprezentant Martin Žerava, jenž i v letošním roce kombinuje motokros s bikrosem. Po několika letech se do seriálu mezinárodního mistrovství republiky vrátil Michal Votroubek a vstup do veteránské kategorie oslavil třetím místem.

Supermoto u nás chřadne, Milan Sitnianský ale pořádně prohání světovou špičku

Vstup do sezony naopak příliš nevyšel Jihočechu Zdeňku Blábolilovi, jenž obhajuje mezi piloty nad čtyřicet let titul vicemistra republiky. Na úvodním závodě první jízdu nedokončil, ve druhé byl pátý, což mu v konečném účtování vyneslo až dvanáctou příčku.

Citelné ztráty pro nedělní závod hlásí jihočeský tým Motosport Chýnov. „Ve třídách MX1 a MX2 bohužel budou naši přední týmoví jezdci z Rakouska absentovat, neboť se v ten samý termín jede podnik rakouského šampionátu v pouze sto třicet kilometrů vzdáleném Weyeru, což je velká škoda,“ posteskl si a těžko chápe termínovou kolizi šéf chýnovského klubu Evžen Zadražil.

Program závodu:

7:45 volné tréninky

9:30 kvalifikace

11:40 I. jízda 85 ccm

12:40 slavnostní zahájení

13:00 I. jízda MX1

13:40 I. jízda veteráni

14:15 I. jízda MX1

14:55 II. jízda 85 ccm

15:50 II. jízda MX2

16:35 II. jízda veteráni

17:10 II. jízda MX1