Doma Strakonice potřebovaly vyhrát o dva góly a to splnily přesně do puntíku. „Na rozdíl dvou gólů jsme odskočili patnáct vteřin před koncem a už jsme to udrželi,“ hlásil dojatý trenér strakonických házenkářů Michal Zbíral .

Strakoničtí skvěle zvládli první poločas, který vyhráli o pět gólů. „Na začátku druhého poločasu jsme začali kupit chyby, asi na nás trochu dolehla nervozita. Proto to bylo napínavé až do konce,“ ulevilo se po vypršení 60. minuty trenéru Zbíralovi.

Mezi házenkářskou elitu se Strakonice vrací po čtyřech letech. Od sestupu se Jihočeši poprvé dostali do baráže až letos a přes poslední tým extraligy se jim podařilo postoupit. „Hala byla nabitá do posledního místečka a hned po skončení se vzedmula obrovská vlna emocí,“ přeskakoval hlas Michalu Zbíralovi, když líčil elektrizující atmosféru v domácí hale.

Strakoničtí neponechali nic náhodě a na oslavy případného postupu se předem připravili. „Oslava proběhne přímo tady v areálu. Máme připravené stoly, stany a pozvali jsme i výborné fanoušky. Oslavíme společně prvenství v první lize s třešničkou na dortu v podobě postupu do extraligy,“ říkal bezprostředně po rozhodujícím utkání kouč.

Dojatý byl i kapitán Martin Mošovský, který se loučí s vrcholnou kariérou a v sobotu odehrál poslední zápas na podobné úrovni.

„Už jsem odevzdal kapitánskou pásku. Opravdu to byl můj poslední zápas. Na jednu stranu jsem smutný, ale věk nezastavíte a v nejlepším je třeba skončit,“ potvrzuje svůj odchod Mošovský, který bude hrát už jen druhou ligu za strakonické béčko a věnovat se bude také nohejbalu.

Pokud to prý ale bude nutné, mohou se na něj trenéři extraligového áčka obrátit.

„Před šesti roky jsem do Strakonic přišel z Třeboně, abych pomohl vybojovat postup do extraligy. Nyní to byla moje rozlučka s vrcholnou kariérou,“ porovnává oba postupy Mošovský a dodává: „Pocity jsou to v obou případech krásné, co vám budu povídat.“

Postoupit nebylo jednoduché, protože Jihočeši měli v baráži paradoxně kádr o něco méně silnější než v prvoligové soutěži. „V baráži nás totiž nemohli posílit naši hráči působící v Plzni, protože baráž je brána jako extraliga. V první lize to šlo, ale tady hrát nemohli,“ vysvětluje Martin Mošovský.

Nyní už bývalý kapitán věří, že pokud se Strakonicím podaří zachránit v první sezoně, může se elitní soutěž ve Strakonicích udržet na delší čas.