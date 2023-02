„Sešli jsme se, abychom zavzpomínali na Jirku Šoliho Malkuse. Jirka byl všestranný sportovec. Jako žák byl trojnásobný krajský přeborník v družstvech stolních tenistů v dresu Sokola Vodňany. Pak se stal dorosteneckým Mistrem České republiky v dresu fotbalové Igly České Budějovice. Na vojně hrál III. ligu za RH Cheb a končil v dresu ČZ Strakonice. Před lety jsme spolu hráli ještě za Pražák fotbalovou soutěž 35+ a vyhrávali ji. My byli s Jirkou o generaci starší. Rekreačně hrál tenis, dlouhá léta můj parťák do čtyřhry, vodák, lyžař, prakticky jsme mohli dělat cokoliv. A Jirka byl především férový, dobrosrdečný a spolehlivý kamarád. Bratři Nedvědové v písničce Kamarád nevědomky zpívali o něm. A na Jirku vzpomínají nejen kamarádi z Vodňan,“ představil Jiřího Šoliho Malkuse Eduard Kubelka, který memoriál svého kamaráda připravuje.

Přímo na kurtech na Jiřího Šoliho Malkuse zavzpomínalo při turnaji pět dvojic tenistů. Hrálo se systémem každý s každým na 30 minut. „Vítězem klání se stala dvojice Standa Lokvenc se Zdeňkem Urbanem,“ doplnil E. Kubelka.

Mimo kurty se samozřejmě především vzpomínalo na Jiřího Malkuse. „Jezdili jsme si zahrát ještě do spodní haly ve Strakonicích. Před pěti lety mi Jirka koncem listopadu volal, že se necítí dobře, vynechá a pošle za sebe náhradu. Za týden volal, že opět nepřijde, že je mu opravdu špatně. Od manželky Lídy jsme se pak dozvěděli, že šlo o rakovinu slinivky. Volali jsme si, ale nikdo netušil, jak je to vážné. Na konci ledna jsme se ještě sešli a Jirka nás na konci všechny objal, což nikdy nedělal. A po čtrnácti dnech zemřel,“ vyprávěl Eduard Kubelka, jak prožíval poslední dny svého kamaráda a doplnil: „Když jsem mu klidně ve čtyři ráno zavolal, že jedeme na nějakou bláznivou akci, tak se neptal kam a proč, ale kde má být. Prostě úžasný kamarád, který nikdy nikoho nepodrazil.“

Před covidovou pauzou se turnaj konal dvakrát. „Pak jsme museli udělat pauzu. Tentokrát přišla i Lída, Jirkova manželka. Syn Jirka mi dal na tuto akci nějaké peníze, ze kterých jsme zaplatili halu, koupili poháry, udělali pohoštění. Tomu patří také díky,“ doplnil E. Kubelka a ještě jednou se vrátil k Šolimu Malkusovi: „Byl ukázkou toho, že když někdo něco chce dokázat, tak je to možné. Byli jsme parta, hráli pinčes a kdo se dostal nejdál? Jirka. Protože tomu věnoval zarputile více než my. Fotbal, na ten byl nemehlo. A kdo se dostal do ligy? Zase Jirka. Zkrátka, když je kluk talentovaný ale lempl, nikam se nedostane. Může však být méně talentovaný, ale je dříč a chce něco dokázat, tak se dostane dál.“