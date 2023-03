Kam o víkendu na jihu za sportem? Dynamo hostí Baník, Jihostroj začíná play off

Hlavním šlágrem sporotvního víkendu na jihu Čech je třaskavý duel fotbalistů Dynama s Baníkem Ostrava, doma hrají i Táborsko ve druhé a Písek ve třetí lize. Volejbalisté Jihostroje vstupují do čtvrtfinále extraligového play off proti Odolena Vodě, hokejisté Tábora svádí tvrdý boj s Příbramí v osmifinále play off druhé ligy, poslední kolo mají na pořadu ligové soutěže stolních tenistů.

FORTUNA:LIGA: Dynamo ČB - Slavia Praha 1:0 (0:0). | Foto: Jan Škrle