BK Strakonice – KP Brno 66:56 /27:10, 45:29, 52:40/. Body Strakonic: B. Suchanová 15, M. Jánská 12, A. Junková, T. Soukupová po 8, K. Baloušková 5, A. Stiborová, T. Nepodalová po 4, J. Chylíková, K. Votavová po 3, S. Vadlejchová, K. Hauserová po 2

V nedělním utkání s KP Brno jsme měli impozantní nástup /stav 8:0/. Drtivým tlakem na hráčky s míčem i bez míče jsme si v průběhu 1. čtvrtiny vybudovali dvouciferný polštář, který jsme dokázali udržet i v průběhu druhé desetiminutovky. Během první poloviny utkání jsme předvedli nevídaný koncert na obou polovinách hřiště. Výtečně jsme individuálně i týmově bránili. Předvedený způsob hry v našem podání neměl žádné trhlinky. Skvělá hra – nejen agresivní pohyb na hřišti, vycházející herní kombinace, ale i skvělá střelba z jakékoliv pozice, to zdobilo rychlou hru strakonických děvčat. V poločase na ukazateli svítil stav 45:29.

Do druhé poloviny utkání jsme ze šatny ovšem nastoupili nekoncentrovaně a obraz hry se radikálně změnil. Soupeřky z Brna dokázaly tuto hluchou pasáž z naší strany /trvající bezmála 5 minut/ využít a snížily náskok na 7 bodů /stav 46:39/. Tuto nepříjemnost však strakonické juniorky ustály a zachovaly chladnou mysl. Jednoduchou kombinací a několika přesnými střelami Barbory Suchanové, Karoliny Balouškové a Terezy Nepodalové jsme znovu odskočili ve vývoji skóre na dvouciferný rozdíl /52:40/. V posledním dějství se stále soupeřky pokoušely o zvrat v utkání. Děvčata od Otavy však dnes nepřipustila žádné drama. Zkušeně si pohlídala třetí výhru v extralize. Vítězství je vydřené, ale zcela zasloužené. Výkon holek byl obdivuhodný. Dnes je třeba pochválit celý tým juniorek. Zvláště pak Terezu Nepodalovou za úžasné souboje s vysokými pivotkami soupeře zejména pod vlastním košem. Střelecky dnes zářila Barbora Suchanová /15 bodů, 13 doskoků/ a výtečný výkon podala Michaela Jánská /12 bodů, dokázala ubránit nejlepší hráčku KP Petru Knoflíčkovou/.

Předvedená hra zvedala diváky ve STARZ aréně ze sedadel. Pro hráčky i trenérský tým je to povzbuzení do dalších bojů /tréninků i utkání/. Byla to neskutečná radost sledovat zaujetí a zarputilost hráček Strakonic v tomto utkání. Výhra je odměnou za jejich tvrdou a dlouhotrvající práci v trénincích.

Petr Martínek, trenér