KP Brno – BK Strakonice 63:53 /12:21,28:25,50:33/. Body Strakonic: B. Suchanová 18, M. Jánská 17, A. Junková 7, S. Vadlejchová 5, T. Soukupová 4, K. Hauserová 2.

V důležitém utkání pro postup do play-off extraligy juniorek jsme v Brně začali skvěle. Celkem jednoznačně jsme v rychlosti a herních dovednostech přehrávali soupeřky z KP /1. čtvrtina 16:12/. V průběhu druhé čtvrtiny po vystřídání základní pětky se náš počáteční znamenitý výkon (stav 21:12) změnil k nepoznání. Soupeřky přidaly důraz v obranné fázi /všech pět hráček bylo sestaveno v bloku ve vymezeném území/. Na poměry extraligy až příliš odstoupená obrana. Naše basketbalistky se s tímto faktem nedokázaly v dalším průběhu utkání zcela vyrovnat. Ve třetí desetiminutovce se z naší strany obraz hry nezměnil. Zlepšili jsme se sice v obraně, ale v útoku jsme nedokázali proměnit ani ty nejvyloženější šance. Soupeřky z KP si v průběhu třetí desetiminutovky vypracovaly až 17 bodový náskok /33:50/. V posledním dějství jsme nesložili zbraně, zabojovali jsme a agresivní obranou po celém hřišti jsme soupeřky donutili k mnoha i jednoduchým ztrátám. Podařilo se nám korigovat nepříznivý stav až na rozdíl 6 bodů /v 38. minutě 53:59/. Poté jsme ještě několikrát získali míč v obranné fázi, ale koš jsme i přes několikanásobné ohrožení nedokázali vsítit. Utkání, které nakonec skončilo prohrou o 10 bodů nejvíce ovlivnilo naše střelecké trápení během celých 40 minut. Naše holky si vypracovaly neuvěřitelných 41 trojkových pokusů /proměnily z nich však pouze 9/. Celkově nás v utkání provázela „střelecká impotence /83 pokusů při 18 proměněných/“. Škoda, propásli jsme šanci naplno nakročit do play-off. Jediné, za co holky mohu pochválit, je znamenitý obrat /skóre 22:9 během 7 minut utkání/ s využitím prvků moderního basketbalu spojených s agresivní obranou /celoplošný presink a double hedge/ zejména v průběhu 4. čtvrtiny.

BK Žabiny Brno – BK Strakonice 76:64 /21:13, 44:28, 58:46/. Body Strakonic: B. Suchanová 21, M. Jánská, A. Junková po 13, A. Stiborová, K. Hauserová, T. Soukupová po 4, V.Roučková 3, S. Vadlejchová 2.

V nedělním utkání jsme zkušené soupeřky z Brna zaskočili výborným pohybem na hřišti a neutuchající vůlí získat výhru nad favoritem. Soupeřky domácí hřiště dokonale využily ve svůj prospěch. V prvním poločase nás přehrávaly na doskoku /17-36/ zejména vyšší hráčky pod košem. V průběhu prvního poločasu si vybudovaly dvouciferný polštář. Do kabin se odcházelo za stavu 28:44. Ve druhém poločase jsme přidali na důrazu v osobních soubojích bez míče /na každém postu a zejména pod košem/, zlepšili jsme se i na doskoku – 42/62 /obranném i útočném/. S vysokými hráčkami jsme se dokázali vyrovnat zdvojováním a následnou rotací hráček perimetru. V této fázi utkání jsme výborně týmově bránili. Na konci třetí desetiminutovky svítilo na ukazateli skóre 58:46 ve prospěch Brňanek. Třetí čtvrtinu jsme dokázali vyhrát v poměru 18:14. Dál jsme pokračovali v nastolené taktice a soupeřky se v posledním dějství až do poslední minuty strachovaly o výsledek. Holky předvedly na Žabinách velmi slušný výkon /zejména ve druhém poločase/. V Brně nás zdobil výborný výkon podložený výtečnou týmovou obranou. Škoda, že jsme nedělní výkon nepředvedli o den dříve. Z individualit lze vyzdvihnout neúnavnou Michaelu Jánskou /autorka 17 a 13 bodů/, Sáru Vadlejchovou /v obranné fázi naprosto skvěle bránila nejlepší hráčky obou brněnských celků – Petru Knoflíčkovou a Elišku Hamzovou/ a nedělní střelkyni Barboru Suchanovou /nejlepší střelkyně 21 bodů a 11 doskoků/. Z mladších hráček se blýskla Adéla Junková /autorka 13 bodů/. Smůla se dnes nalepila na Kájinu Balouškovou, která si v průběhu utkání obnovila zranění kotníku.

Petr Martínek, trenér