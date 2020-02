OSK Olomouc – BK Strakonice 32:71 /9:21, 19:39, 25:54/. Body Strakonic:

B. Suchanová 14, A. Stiborová, V. Roučková po 10, M. Jánská, T. Soukupová, S. Vadlejchová po 9, T. Nepodalová 6, K. Baloušková 4.

BK Havířov – BK Strakonice 76:60 /20:13, 37:26, 59:42/. Body Strakonic: B. Suchanová 18, A. Stiborová 16, V. Roučková 9, M. Jánská, K. Baloušková po 5, S. Vadlejchová 4, T. Soukupová 2, T. Nepodalová 1.

V sobotním utkání jsme nastoupili proti poslednímu celku extraligy juniorek týmu OSK Olomouc /nováček zatím nezískal v soutěži vítězství/. Vstup do utkání byl z naší strany patrně ovlivněn dlouhou cestou i nešťastným došlapem v rozcvičení nejmladší hráčky Adély Junkové /zranění kotníku/. Po oddechovém čase již strakonické basketbalistky zapnuly motory na plný výkon. Agresivní hrou po celém hřišti a rychlým přechodem do útoku jsme si vybudovali dvouciferný polštář /stav 12:0, 21:9/. V dalším průběhu utkání jsme v tempu nepolevili. Utkání jsme jasně ovládli a soupeřky z Hané jsme deklasovali bezmála o 40 bodů. Soupeřky jsme převyšovali ve všech herních činnostech. Během utkání jsme měli možnost si vyzkoušet různé herní styly /zónové i osobní obranné systémy/. Holky předvedly koncentrovaný výkon až do samotného konce. S chutí si zahrála celá lavička. Z individualit lze dnes vyzdvihnout Terezu Nepodalovou /11 doskoků/ a Violet Roučkovou /autorku 10 bodů – z toho 2 úspěšné trojky/.

V nedělním utkání jsme narazili na vyspělejší a zkušenější soupeřky z Havířova. Do utkání jsme vstoupili o poznání lépe než na Hané. Vyrovnaná hra i skóre vydržela bezmála 8 minut první čtvrtiny. Poté se ve hře začala prosazovat urostlejší děvčata z Havířova /zejména v prostoru pod košem/. Soupeřky v této části utkání dokonale využily naše chyby v obranné fázi i laciné ztráty v útoku. V průběhu 2. čtvrtiny odskočily soupeřky z Havířova ve vývoji skóre až na 14 bodů /23:37/. Úspěšnou trojkou s klaksonem vystřelila Barbora Suchanová a stanovila tak poločasový stav 26:37. Ve druhém poločase jsme chtěli zkušené hráčky soupeře zaskočit střídáním obranných systémů. Zlepšili jsme se sice výrazně na doskoku, ale dnes jsme neměli štěstí v efektivním proměňování otevřených střeleckých pozic i nájezdů do koše. Holky bojovaly celé utkání, ale dnes jakoby na domácích koších byl připevněn poklop. V posledním dějství jsme se nadechli k náporu a několika úspěšnými střelami Adély Stiborové, Báry Suchanové a zejména Violet Roučkové /trojky 4/3/ jsme dokázali snížit náskok /zhruba 3. minuty před koncem základní hrací doby/ domácích na rozdíl 11 bodů /57:68/. Soupeřky si závěr utkání zkušeně pohlídaly a nám již nezbyla síla na výraznější obrat v utkání. Dnes jsme od počátku utkání tahali za kratší konec. V některých částech utkání jsme působili ospalým dojmem. Sice jsme na výhru nedosáhli, ale přituhuje v boji o play-off. Do konce základní části zbývají ještě 4 kola a pevně věříme, že se do nejlepší osmičky probojujeme.

Petr Martínek, trenér a tiskový mluvčí BK Srakonice