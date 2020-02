BK Strakonice - BK Studánka Pardubice 70:66 /18:15, 31:36, 54:56/.

Body Strakonic: B. Suchanová 18, T. Soukupová 16, A. Stiborová 14, M. Jánská 7, K. Baloušková 6, S. Vadlejchová 4, V. Roučková 3, L. Čadková 2.

V dohrávce 8. kola extraligy juniorek jsme hostili tým BK Sudánka Pardubice. Vstup do utkání jsme měli znamenitý. Rychle jsme se ujali rychlými brejky vedení v poměru 8:2. Pak se ale hra i vývoj utkání srovnaly. První čtvrtina skončila v poměru 18:15. Soupeřky změnily obranný systém. Zóna nás zastavila a do jisté míry omezila v průběhu celého utkání naše útočné výpady. Ve druhé desetiminutovce jsme dokonce v herních činnostech propadli a do kabin odcházeli za nepříznivého stavu 31:36.

Ve druhém poločase se v domácí hale strhlo nevídané drama. Skóre se neustále přelévalo ze strany na stranu. Nehráli jsme nijak oslnivě. S obranou soupeřek jsme se těžko vyrovnávali a mnohých herních situacích jsme vybrali nejnevhodnější řešení. K tomu jsme přidali i neefektivní střelbu. Tím pádem se obě družstva tahala o každý koš nebo bod v utkání. Teprve ve 25. minutě utkání trestným hodem B. Suchanové bylo poprvé vyrovnáno 42:42. Před posledním dějstvím jsme prohrávali o 2 body. Drama vyvrcholilo v poslední minutě. Po úspěšných střelách B. Suchanové /7 bodů/, T. Soukupové /5 bodů/ a nájezdu kapitánky S. Vadlejchové /2 body/ jsme zhruba 40 vteřin před koncem vedli v poměru 68:66. Poté byla faulována při střelbě nejlepší střelkyně a kapitánka Pardubic P. Tabačková, která TH nedokázala proměnit. Na druhé straně si basketbalistky Strakonic zkušeně pohlídaly vyhození z autu. Po faulu se na čáru trestného hodu postavila nejlepší střelkyně utkání Barbora Suchanová oba TH proměnila a zpečetila nesmírně cennou výhru domácích. Poslední čtvrtinu jsme ovládli v poměru 16:10.

Nesmírně cenná a důležitá výhra, kterou holky získaly. Zóna nás málem dostala do kolen. Nepamatuji si utkání, v němž bychom tak špatně a neefektivně stříleli /doskoky sice v poměru 61-33 a střelba celkem 88/27 30,7%/.

Dnes jsme věřili v úspěch a šťastná výhra v koncovce je tou největší odměnou. Holky si za boj o každý míč výhru zasloužily. Nevzdaly se, bojovaly až do samotného konce a pro šťastné vítězství si došly. Z individualit je potřeba dnes pochválit výkon Adély Stiborové /v 1 poločase - autorka 14 bodů a 11 doskoků/, Terezy Soukupové /16 bodů, 3 asistence, 6 doskoků/ a nejlepší střelkyni Barboru Suchanovou /18 bodů, 4 asistence a 11 doskoků/.

Petr Martínek, trenér BK Strakonice