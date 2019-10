BK Strakonice – BK Havířov 62:58 /16:19, 37:34, 52:47/. Body Strakonic: M. Jánská 17, S. Vadlejchová 12, A. Stiborová 8, A. Junková, K. Baloušková po 6, T. Soukupová, B. Suchanová po 5, K. Hauserová 3.

BK Strakonice – OSK Olomouc 54:34 /14:13, 26:20, 44:28/. Body Strakonic: B. Suchanová 13, K. Hauserová, M. Jánská po 9, K. Votavová 8, S. Vadlejchová 7, A. Stiborová 4, T. Nepodalová, K. Baloušková po 2.

V sobotním utkání jsme nastoupili bez zraněné S. Svobodové a L. Čadkové /dovolená/ a vstup do utkání nezvládli. Na hřišti jsme se v úvodní pasáži hledali. Soupeřky z Havířova se rychle ujaly vedení, které si podržely v průběhu celé první čtvrtiny /skóre 16-19/. V dalším dějství se naše hráčky již plně aklimatizovaly na tempo extraligového utkání. Přidaly důraz v obranné fázi. V útočných kombinacích nás v této části zdobilo vysoké procento úspěšnosti střelby /43,4 %/. Holky dokázaly obrátit skóre na svou stranu. V poločase jsme vedli 37:34. V jediném statistickém údaji jsme za soupeřkami zaostávali a to bylo odstavování - doskok pod oběma koši /13-26/. V průběhu druhého poločasu jsme dokázali útočný doskok soupeřek zčásti eliminovat /celkově 37- 55/. Dokázali jsme týmovou obranou zastavit nejúspěšnější hráčku soupeřek. Bojovali jsme, skóre se neustále převalovalo ze strany na stranu. Oživením bylo zařazení Adély Junkové /nadějná kadetka pro reprezentaci ČR, po zranění/, která svým pohybem a nebojácnými vniky do vymezeného území činila havířovské obraně velké obtíže. Rozhodla však 4. čtvrtina, kde jsme výborně týmově bránili a v útoku přesnými střelami odskočili soupeřkám v průběhu čtyř minut na rozdíl 6 bodů – stav 58:52. V závěru jsme měli i „basketbalové štěstíčko“. Při útočných výpadech jsme aktivním pohybem donutili soupeřky k osobním chybám. Následná exekuce trestných hodů rozhodla o našem prvním vítězství v extralize juniorek. Z naší strany bojovný a obětavý výkon všech strakonických děvčat. K nejlepším v tomto utkání patřily Michaela Jánská /odehrála 35 minut, autorka 17 bodů/ a kapitánka Sára Vadlejchová /autorka 12 bodů, 7 doskoků – z toho 5 útočných/. I ostatní hráčky bych chtěl pochválit za předvedený výkon. Byl to boj, tak jak má být. Výhru jsme dnes doslova vydřeli.

V nedělní pravé poledne jsme se střetli s týmem OSK Olomouc /nováček soutěže, který vystřídal v extralize tým SBŠ Ostrava/. Úvod utkání jsme tentokráte zachytili /vedli jsme 3:0 i 5:4/, ale poté drobným zaváháním v útoku i výběrem horšího řešení dané herní situace neproměnili vytvořené šance. Soupeřky z Hané tak využily nabízených šancí a ujaly se vedení v utkání v poměru 5:11. Strakonické hráčky se však nevzdaly a v poslední vteřině 1. čtvrtiny Kateřina Votavová úspěšným trojbodovým pokusem obrátila skóre utkání na naši stranu v poměru 14:13. Od této chvíle jsme převzali otěže utkání na svá bedra. Výbornou – agresivní obranou po celém hřišti /zejména po přestávce/ jsme soupeřky nutili k jednoduchým ztrátám a chybám, které jsme v průběhu druhého poločasu rychlými brejky dokázali potrestat. Ve 3. čtvrtině jsme si neskutečně agresivní hrou celého družstva vybudovali dvouciferný polštář, který jsme udrželi až do samotného konce tohoto nedělního utkání. Zahrála si celá lavička /všechny hráčky odehrály cca 18 minut/ a jasným způsobem jsme ukázali převahu nad nováčkem v soutěži. Družstvo z Hané vsítilo pouhých 34 bodů a to značí výtečnou týmovou obranu domácích děvčat.

Holky, jste skvělé. Získali jsme o víkendu dvě cenná vítězství. Budou jistě povzbuzením do tréninku a dalších bojů v extraligách kadetek nebo juniorek. Vždyť jsme jediní v jihočeské oblasti s nejvyššími soutěžemi v ČR. Gratuluji hráčkám, byl to boj, ale s radostí na našich tvářích. Jen tak dále.

Petr Martínek, trenér