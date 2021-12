"Od úvodního rozskoku bylo jasné a zřetelné, ze jsme si přijeli pro povinnou výhru. V poločase jsme s přehledem vedli o 30 bodů 45:15. V průběhu celého utkání jsme převyšovali domácí hráčky ve všech basketbalových dovednostech, energii a pohybem na hřišti. Během utkání jsme si měli možnost vyzkoušet různé takticko-technické varianty v útočných i obranných kombinacích či systémech. Chtěli jsme po doskoku aplikovat rychlý protiútok i hru jeden na jednoho. To jsme splnili," komentoval utkání strakonický trenér Petr Martínek a doplnil: "Celá lavička si dnes zahrála. V druhém poločase jsme využili nastřádany bodový polštář k zapojeni do hry celé pětky hráček kategorie U17 - kadetek. Dosažených 88 bodů signalizuje střelecký trénink v herních podmínkách utkání.Holky to zvládly, bravo."

OBRAZEM: Juniorky BK Strakonice porazily po strhujícím souboji Chomutov

Nesmí se však usnout na vavřínek, čekají další důležité zápasy. "A teď se je potřeba připravit na páteční utkání áčka žen v Renomia ŽBL a víkendový program kadetek, kdy se hraje dvakrát s Brnem," doplnil Petr Martínek.