Basket Slovanka - BK Strakonice 90:70 /21:16, 47:33, 71:54/.

Bod Strakonic: A. Junková 16, A. Stiborová 14, B. Suchanová 11, T. Soukupová 8, K. Baloušková, L. Čadková po 6, M. Jánská 4, V. Roučková, K. Hauserová po 2, T. Nepodalová 1.

Do Prahy jsme odcestovali bez zraněné kapitánky Sáry Vadlejchové. Už podle postavení v neúplné tabulce /Basket Slovanka 2. místo a my 8. místo/ jsme očekávali, že soupeřky jsou lídry soutěže i favoritem tohoto utkání. Do utkání jsme vstoupili koncentrovaně a s odhodláním poprat se o co nejlepší výsledek /v 8. minutě 14:15/. V průběhu 40 minut utkání jsme předvedli famózní týmový výkon na obou polovinách hřiště. Hráčky Slovanky Praha v utkání aplikovaly zónový presink, který nám zpočátku dělal jisté potíže. Postupem času jsme však našli recept na zvolený způsob obrany. Škoda střeleckého výpadku /3 minuty/ ve druhé desetiminutovce, kde soupeřky z Prahy získaly rozhodující dvouciferný náskok. Limitovalo nás dnes i větší množství ztrát /11-25/. V utkání nás zdobil aktivní pohyb na hřišti, výtečná týmová spolupráce a rychlý posun míče z rukou i přesné přihrávky pod koš. Tímto způsobem hry jsme hráčky Basket Slovanky zaskočili a stále jsme v průběhu 3. a 4. čtvrtiny byli na dostřel /54-69 nebo 62-79/. V posledním dějství se hra přelévala ze strany na stranu, ale soupeřky využily svých zkušeností a takticky závěr zvládly. Holky ze Strakonic dnes podaly vynikající výkon - korunovaný rychlým přechodem na útočnou polovinu hřiště. Překonáním zónového presinku jsme se dostávali do přesilových situací, které jsme úspěšně zakončovali. Zahrála si celá lavička /všechny basketbalistky skórovaly/, která předvedla, že jim extraligová soutěž sluší. Během utkání jsme ukázali pohledné a kombinačně zdařilé akce. Dnes jsme dokonce soupeřky předčili v doskocích v poměru 49:43. Potěšitelný byl start a návrat Violet Roučkové /2002/ po roční odmlce způsobené zraněním kolene /dnes autorka 2 bodů/.

Sokol Nusle - BK Strakonice 71:59 /19:16, 33:27, 61:52/.

Body Strakonic: T. Soukupová, B. Suchanová po 14, M. Jánská 9, K. Baloušková 7, A. Stiborová 4, A. Junková, K. Hauserová, T. Nepodalová po 3, L. Čadková 2.

Nedokázali navázat na impozantní výkon z předchozího zápasu. Vstup do utkání byl skvělý - po přesných střelách jsme si vybudovali dvanáctibodový polštář /16:4/, který jsme záhy ztratili po individuálních chybách a nepřesných přihrávkách. Soupeřky z Nuslí naše chyby i nekoncentraci využily ve svůj prospěch a po první čtvrtině vedly v poměru 19:16. V dalších částech utkání jsme střídali různé typy obranných systémů /osobní obrana, zónová obrana 2x3 i osobní presink se zdvojováním/, kde jsme agresivitou i aktivním pohybem získávali míče, ale útoky i střelba z volných pozic nebyly dnes úspěšné. Soupeřky z Nuslí nás v průběhu 30 minut již nepustily do utkání. Ze všech sil jsme chtěli obrátit nepříznivý stav, ale ani častým střídáním hráček jsme nenašli "střeleckého lídra utkání". Vyhráli jsme na počet střel /88/24 ku 74/28/, množství ztrát /18 ku 30/, ale úplně jsme vyhořeli na doskoku /48 ku 72/. Zajímavostí je, že každou čtvrtinu jsme prohráli o 3 body. Holky bojovaly jako lvice, ale dnes se k nám bohužel basketbalové štěstíčko v nuselské sokolovně otočilo zády.

Tabulka - extraliga juniorek U 19 /základní část/

1. Basket Slovanka 10 9 1 864:574 19

2. USK Praha 10 7 3 707:585 17

3. BK Žabiny Brno 8 8 0 630:477 16

4. BK Loko Trutnov 10 6 4 721:709 16

5. Sokol Hradec Králové 10 6 4 636:642 16

6. BK Studánka Pardubice 10 5 5 641:683 15

7. KP Brno 10 4 6 605:681 14

8. BA Sparta Praha 8 5 3 526:539 13

9. BK Strakonice 9 3 6 542:605 12

10. Sokol Nusle 9 3 6 581:655 12

11. BK Havířov 10 1 9 663:758 11

12. OSK Olomouc 10 0 10 478:686 10

Autor: Petr Martínek, trenér BK Strakonice