"V duelu s prvním týmem tabulky jsme hráli o přímý postup do play-off. Začátek nám vyšel na výtečnou. Vytvořili jsme si výborným pohybem v zóně 2x3 a kombinační hrou v útoku bodový polštář 20:10. Ve druhé desetiminutovce nám zvlhl střelecký prach a hosté snížili na 29:31. V dalším průběhu utkání se hrálo nahoru - dolů, družstva se střídala ve vedeni a až do konce základní hrací doby to byla basketbalová bitva jako řemen. V samotném závěru jsme nakonec výhru ztratili. Viděli jsme v plné nahotě, jak se basketbalové štěstíčko od našich střel a rozhodnutí v útoku odvrátilo. Řada rozhodnutí sudích v poslední minutě utkání byla přinejmenším zvláštních. Ale takový je někdy sport. Holky dřely celé utkání, bojovaly o každý míč, ale dnes odcházíme smutnější, neboť vyrovnané utkání přineslo více radosti Levharticím. Holky musím pochválit. Byla to neskutečné bitva," komentovautkání trenér Strakonic Petr Martínek.

BK Strakonice - Ústí nad Labem 75:31 (33:11). Hauserová 24, Bernasová 15, Junková 14, Půroková 10, Čadková 6, Pešková, Petelová a Žáčková 2.

"V neděli dopoledne jsme se utkali se Slunetou Ústí nad Labem. Jasná a povinná výhra zůstala u Otavy. Družstvo hostů během utkání nenašlo recept na rychlou, agresivní hru domácích hráček. Nastoupila celá lavička. Gratuluji všem děvčatům k dominantni převaze v utkání a páté výhře v soutěži," dodal ke druhému víkendovému duelu trenér Petr Martínek.