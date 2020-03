BK Strakonice – Sokol Nusle 72:74 /15:15, 32:38, 44:58/. Body Strakonic: A. Stiborová 18, M. Jánská 14, A. Junková 13, K. Hauserová 11, T. Soukupová 8, S. Vadlejchová 6, J. Chylíková 2.

V sobotním důležitém utkání o play-off jsme se v domácí hale střetli s týmem Sokola Nusle. Na podzim u nich jsme prohráli rozdílem 12 bodů. Vstup do utkání jsme zvládli. V průběhu 1. čtvrtiny jsme si udržovali mírný náskok /12:9/. První desetiminutovka nakonec skončila smírně v poměru 15:15. V dalším průběhu převzaly aktivitu a kontrolu nad utkáním soupeřky z Nuslí. Během druhé a třetí desetiminutovky byly stále ve vedení. Trestaly rychlými brejky naše zaváhání zejména v útočných výpadech. V poločase jsme prohrávali 32:38. V průběhu třetí desetiminutovky jsme zónovou obranou Pražačky zaskočili a zkorigovali skóre na neuvěřitelných 42:43. Poté jsme si vybrali víceméně 5 minutovou hluchou pasáž hry /v tomto období jsme nedokázali proměnit ani ty nejvyloženější šance a v obranné fázi jsme úplně propadli – stav 2:15 /. Všude jsme byli o krok později. Na konci třetí desetiminutovky jsme prohrávali o 14 bodů /44:58/. V posledním dějství došlo k neuvěřitelnému obratu a změně v obrazu hry. Celoplošným presinkem a agresivitou v obranné fázi jsme basketbalistky z Nuslí vykolejili z nastaveného obrazu hry. Přidali jsme na důrazu v osobních soubojích a rychlým přechodem do útoku jsme si vytvářeli přesilové situace nebo volné střely, které nám tentokráte do koše padly. Zhruba 120 vteřin před koncem jsme prohrávali rozdílem 6 bodů. Zabojovali jsme až do konce a 11 vteřin korigovala Michaela Jánská stav po nesportovní chybě soupeřek z trestných hodů na 72:74. Vyhazovali jsme v útoku a zhruba 2 vteřiny před koncem normální hrací doby se ke střele přes obránce dokázala dostat Adéla Junková, ale její tříbodový pokus košem neprolétl. V hale zavládlo zklamání. Tato prohra mrzí, neboť nás z největší pravděpodobností stála play-off.

BK Strakonice – Basket Slovanka 68:96 /14:29, 39:56, 56:69/. Body Strakonic: A. Junková 20, M. Jánská 15, T. Soukupová, S. Vadlejchová po 10, A. Stiborová 6, K. Hauserová 5, T. Nepodalová 2

V neděli jsme sehráli velmi dobrý duel s vítězem základní části extraligy týmem Basket Slovanka. Na konci třetí desetiminutovky jsme prohrávali o 13 bodů /stav 56:69/. V herních činnostech jsme se s výbornými basketbalistkami ze Slovanky zcela vyrovnali. V posledním dějství jsme zariskovali, ale soupeřky prokázaly i herní zkušenosti ze ŽBL. Utkání si pohlídaly a zaslouženě zvítězily. Výrazně jsme prohráli pouze úvodní a závěrečnou část utkání /1. čtvrtina 14:29, 4. čtvrtina 12:27/. Dnes nás limitovaly ztráty, kterých jsme během utkání vyprodukovali neuvěřitelných 31.

V obou duelech jsme se museli obejít bez naší nejlepší střelkyně Barbory Suchanové /nemoc/ - její body zejména v sobotním utkání jistě družstvu chyběly.

Dvě domácí prohry nás odsoudily k boji v prolínací soutěži, kdy se postupně střetneme s týmy OSK Olomouc, Studánky Pardubice a Sokola Nusle. Budeme ještě bojovat o záchranu v extralize juniorek. Za 14 dní začínáme duely v takzvané dvojičce.

Petr Martínek, trenér