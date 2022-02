V závěru basketbalového dne si děvčata zahrála i vzájemný turnaj, ve kterém byly nejlepší týmy Lvíčat a Tulipánů. V doplňkové disciplíně skoku z místa upoutala výborným výkonem Anička Gornická (193 cm) a z nejmladších Klárka Jeništová (163 cm).

Příjemným zpestřením byla návštěva Petry a Julie Reisingerových (bývalá a současná reprezentantka ČR, maminka Petra je nejlepší střelkyně v historii československého basketbalu s 6 719 body, dcera Julie 2. na ME a 4. na MS mládeže, v současné době hrající ve Španělsku). Mladé baskeťačky si s oběma popovídaly, vyfotografovaly se a na památku si nechaly zvěčnit jejich podpisy. Soustředění se povedlo, domů odcházely hráčky i trenérky spokojeny.

Julia Reisingerová je česká basketbalistka, která od května roku 2020 hraje za tým Uni Girona CB. Svou basketbalovou kariéru zahájila v týmu BK Lokomotiva Karlovy Vary. V roce 2014 zaznamenala velké úspěchy na Mistrovství Evropy mládeže, kde skončila 2. a na Mistrovství světa mládeže, kde obsadila 4. místo. V roce 2017 vstoupila do ženské ligy a přestoupila k španělskému týmu Femeni Sant Adrià. V dubnu 2018 se s číslem 35 zúčastnila zápasů WNBA, a to za tým Los Angeles Sparks. Ve stejném roce podepsala smlouvu s katalánským týmem Uni Girona CB, který ten rok vyhrál basketbalovou ligu. Reisingerová si odtamtud přivezla titul za nejužitečnější hráčku finále. Na konci sezony podepsala smlouvu s týmem Valencia Basket. V roce 2020 se však vrátila zpět do týmu Uni Girona CB, kde podepsala dvouletou smlouvu.

Autor: Radka Drnková