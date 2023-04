/FOTOGALERIE/ Ve sportovní hale Naparie v Hranicích se konal domácí šampionát juniorů a juniorek v judu. Na třech tatami se představilo 156 závodníků a závodnic z 58 klubů. Přestože se někteří favorité z vrcholné soutěže omluvili, republikový turnaj měl svojí úroveň a k vidění bylo moc pěkné judo.

Marie Žofie Košnarová obhájila mistrovský titul v juniorkách. | Foto: SK Kaplice judo

Barvy judistického oddílu SK Kaplice hájila dvě děvčata a sice Adéla Šedivá a Marie Žofie Košnarová. Obě závodnice jsou věkem ještě dorostenky a pro prvně jmenovanou to byla premiéra v kategorii juniorek. Košnarová ve své váze obhajovala loňský titul. Šedivá se do nominace dostala po vydařeném startu na silně obsazeném turnaji Ostrava judo Open, kde obsadila 7. místo mezi dorostenkami. Pro Košnarovou to byla generálka na Evropský pohár kadetů, který proběhne o velikonočním víkendu v Teplicích.

Ve váze do 63 kg potvrdila Šedivá dobrou formu a sahala po medaili. V turnajovém pavouku první dvě kola zvládla, když porazila Lucii Havlovou (Judo SG Plzeň) a Annu Bartuskovou (Slávie Kroměříž). Pak narazila na reprezentační jedničku Annu Skalskou (Judo SG Plzeň), které podlehla. Souboj o bronzovou medaili se Silvou Drdovou (Judo SG Plzeň) byl dlouho vyrovnaný, nicméně kaplická závodnice své soupeřce podlehla. V celkové hodnocení to znamenalo výborné páté místo.

Marie Žofie Košnarová obhájila mistrovský titul v juniorkách.Zdroj: SK Kaplice judoKošnarová startovala ve váze do 78 kg, kde nenašla přemožitelku. Postupně porazila reprezentační kolegyni Štěpánku Hojdarovou (SJ Litoměřice), Sáru Ihnačákovou (JC Kyklop Praha) a Terezu Ševčíkovou (Sokol Žižkov). Po třech výhrách se mohla radovat ze zlaté medaile a obhajoby juniorského mistrovského titulu.

„Jsem velmi spokojen. Ve startovní listině jsme měli dvě zastoupení a obě děvčata bojovala o cenný kov. Šedivá na domácím šampionátu vybojovala svůj nejlepší výsledek v sezoně, a to se vždy počítá. Košnarová je před evropským pohárem dobře připravena a uvidíme, na jaké umístění v silné mezinárodní konkurenci to bude stačit. V celkovém hodnocení klubů jsme obsadili dvanácté místo,“ hodnotil vystoupení kaplický judistek na MČR trenér Libor Štěpánek.