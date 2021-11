Sobota 13. listopadu patřila jubilejnímu dvacátému ročníku tohoto kulečníkového klání ve hře na osm koulí. "Scházíme se takto pravidelně, abychom uctili památku našeho kamaráda a spoluzakladatele novodobého kulečníku na Prachaticku Radka Nechoďdomů, který před více než dvaceti lety tragicky zemřel. A i tentokrát se sešli většinou ti, kteří ještě s Radkem kulečník hrávali," uvedl k turnaji jeho pořadatel František Kasl.

Sešlo se tentokrát šestnáct hráčů, z toho jedna žena. Los je rozřadil do čtyř skupin, ve kterých se hrálo každý s každým na čtyři vítězné hry. Nejlepší dva hráči ze základních skupin pak postoupili do vyřřazovacího čtvrtfinále. V něm se již pokračovalo na pět vítězných her.

Již ve čtvrtfinále potvrdili dva nejvýše nasazení hráči, že přišli na turnaj ve skvělé formě. Strakonický Petr Mašek porazil 5:0 Františka Bláhovce z Budkova a prachatický Petr Friedek stejným výsledkem pořadatele klání Františka Kasla. Jiří Vodička z Vlachova Březí přehrál 5:1 netolického Josefa Zíku mladšího. Nejtěsnější souboj se zrodil v utkní husineckého Aleše Nechoddomů s Václavem Kollrosem ze Strakonic. Bratr Radka, na jehož počest se turnaj koná, Aleš postoupil do semifinále po ýhře 5:4.

Skvělou formu potvrdil P. Friedek i v bojích o medaile, A. Nechoďdomů přehrál jasně 5:0. Druhým finalistou se stal P. Mašek, který si poradil s J. Vodičkou 5:3. V boji o místo třetí zvítězil A. Nechoďdomů nad J. Vodičkou 5:1. Stejným výsledkem skončil i finálový zápas a z prvenství se radoval P. Friedek.

Konečné pořadí: 1. Petr Friedek, 2. Petr Mašek, 3. Aleš Nechoďdomů, 4. Jiří Vodička.