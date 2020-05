V Českých Budějovicích se hraje volejbal v písku na několika místech. Oblíbeným areálem je ten, který spravuje, řídí a buduje Jan Kanea. „Máme tento sport rádi,“ říká za sebe i za hráče.

Areál beachových sportů vystavěl před českobudějovickou Sportovní halou.

Pandemie nového typu koronaviru zasáhla většinu sportů. Beachvolejbal měnil termínové listiny, posunoval turnaje, ale v regionálním provedení zvládli sportovci krizi se ctí. „Chovali se velmi disciplinovaně,“ pochválil hráče šéf areálu, do kterého se po rozvolnění vládních opatření vrhli sportovci po hlavě. „Dodržovali jsme nařízení Vlády České republiky, vedli jsme si docela dobře,“ myslí si Jan Kanea. „Turnaje se prostě odložily, ale mohlo se trénovat, dokonce na naše kurty dorazili hráči z Jihostroje,“ doplňuje.

Beachvolejbal je z epidemiologického hlediska opravdu specifickou disciplínou. Soupeře dělí síť, ani spoluhráči se k sobě moc nepřibližují. Nemají důvod. „I proto si u nás kluci z Jihostroje zasportovali, areál využili k tomu, aby nemuseli jenom běhat po lesích nebo cvičit zavření doma.“

S příchodem sluníčka Na celkově lepšího počasí se pomalu život v beach klubech vrací do normálu.

„Po zimě jsme trochu čekali na vývoj situace, nevědělo se, co se všechno stane,“ přibližuje klubovou strategii Jan Kanea. „Netušili jsme, kdy se co uvolní, jak se to uvolní, teď už je přesnějších informací víc, to je dobře.“

Aktuálně se beachvolejbalisté ještě musí poprat s nepříjemnou absencí zázemí, které využívali v nedaleké Sportovní hale.

„I to zvládneme, myslím, že se brzy uvolní i toto opatření,“ věří Kanea.

Kurty se začaly postupně zaplňovat, není výjimkou, že jsou všechny obsazeny . „Je vidět, že se tolik necestuje do zahraničí, ani já teď o víkendu nikam nejedu,“ usmívá se šéf beachového areálu, který je prakticky celý život zvyklý cestovat mezi ČR a Německem. „O to intenzivněji se tady věnuju své práci. Tak to dělá asi víc lidí, poznáváme teď Česko z jiné stránky, máme o něco víc času na kamarády, dokonce si myslím, že nás pandemie ovlivnila v tomto smyslu pozitivně,“ dodal Kanea.

Podle beachvolejbalistů je v českobudějovické veřejnosti ohromný hlad po aktivním pohybu. „Stoprocentně,“ přikyvuje ředitel sportovního areálu. „V poslední deseti letech byl díky našim reprezentantkám, které vozily medaile z velkých světových turnajů, beach ohromně oblíbený. Je to atraktivní sport, hrají holky s klukama, kdo to jednou zkusí, musí se mu to okamžitě líbit,“ myslí si šéf beachového areálu v Českých Budějovicích Jan Kanea.