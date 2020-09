Jste přímo rodák z Plzně?

Ne, pocházím z Dobřan, to je malé město asi deset minut od Plzně.

Tam jste začínal s volejbalem? Žádný jiný sport jste před tím nezkoušel?

K volejbalu jsem poprvé přičichl na různých antukových turnajích se svými rodiči, ale pořádně jsem se mu začal věnovat až v Plzni, kam jsem v osmé třídě základní školy odešel na víceleté gymnázium. Do té doby jsem hrál naplno fotbal a doplňkově k tomu dělal další sporty, jako tenis, nebo plavání.

Volejbal přece není v Plzni číslo 1, sledujete hokej a fotbal? Fandíte Plzni?

To je pravda, celkem mě mrzí, že v tak velkém městě není volejbalový extraligový tým. Samozřejmě že fandím. Když jsem v Plzni a něco se hraje, tak vždycky s bráchou, nebo tatím vyrazíme. Ať už na fotbal, nebo na hokej.

Vaší přítelkyní je Michaela Kubíčková z Č. Budějovic, její tatínek hrával nejvyšší soutěž za Motor. Ona také fandí stejným klubům, jako vy? Nebo to spolu neřešíte?

Popravdě si myslím, že Míša fotbal ani hokej moc neřeší, dokud se ho tedy nesnažím prosadit jako hlavní program večer v televizi. A co se týče nějakých konkrétních týmů, tak si myslím že nemá žádné favority.

Dostanete se občas v náročném programu do Plzně? Jak trávíte tady na Plzeňsku volný čas?

Čas od času mi to vyjde, ale většinou ten čas trávím právě v Dobřanech a do Plzně se dostanu spíše výjimečně. Do Plzně jedu jen, když se tam něco děje. Většinou právě nějaký fotbal, hokej, nebo když tam hraje brácha volejbal. Jinak ten volný čas trávím spíše v rodinném kruhu, někde v přírodě, nebo odpočinkem na rybách.

Vaše první cesta do světa velkého volejbalu vedla přes České Budějovice. Vzpomenete si ještě na první kontakt s Jihostrojem?

Vzpomínám. Bylo to na antukovém turnaji v Malšicích, kde jsem jako malý kluk musel nastoupit, protože se u nás v týmu někdo zranil a všiml se mě tam trenér Zdeněk Pekař.

Pak už se vaše kariéry nasměrovala na jih?

Poté se ozval Standa Pochop (tehdejší manažer VK Jihostroj ČB – pozn. red.) .A bylo to.

Z Č. Budějovic jste se vydal za dalším angažmá do Aera Odolena Voda. Jak zhodnotíte tento rok?

Hodnotím ho určitě kladně. Myslím, že mi tato sezona hodně dala. Měli jsme dobrou partu mladých bojovných kluků, kteří dobře trénovali a jenom mě mrzí, že jsem naši sílu nemohli ukázat v play off.

Trenérem v Aeru byl Jiří Šiller, který dříve také hrával v Č. Budějovicích, předal vám své bohaté zkušenosti z jeho extraligové kariéry?

Trenér Šiller byl podle mého názoru hlavním faktorem, proč jsme byli schopni hrát vyrovnaně a někdy i porážet týmy z české špičky. Je to ideální trenér pro mladý kolektiv, který je schopen posunout hodně dopředu. Často po cestách vyprávěl historky z Českých Budějovic.

Vaše partnerka Michaela Kubíčková patří k nejlepším beachvolejbalistkám v ČR, vy také v létě vyrážíte na pískové kurty?

Ano. Beachvolejbal mám také hodně rád, v mládí jsem se mu věnoval víc, myslím, že jsme s mými parťáky asi třikrát vyhráli mládežnické mistrovství České republiky a objezdili jsme i různá mistrovství Evropy a další turnaje. Teď si ho po náročné sezoně šestkového volejbalu už jdu zahrát jen tak pro zábavu, ale pár turnajů jsem letos také odehrál. Navíc Míša je takový nezmar, že když má náhodou nějaký den volna, tak mě stejně žene na Hlubokou na kurty trénovat, takže času na písku přes léto strávím vlastně celkem dost.

Aktuálně se chystáte na sezonu v Kladně, je rozdíl přímo v tréninkovém procesu v Jihostroji, Od. Vodě a v Kladně?

Zatím mohu hodnotit spíš tu „suchou“ přípravu, protože volejbalu jsme zatím moc nedělali a spíše se věnovali posilovně a kondici. To si myslím, že je na Kladně na dobré úrovni, je zde kondiční trenér, který má tuto přípravu komplet pod palcem včetně regenerace a myslím, že dobře ví, co dělá. Podobně to nyní myslím funguje i v Budějovicích, ale za mě tam na to ještě kondiční trenér nebyl.

Jaké ambice v sezoně 2020/21 bude mít Kladno?

V letošní sezoně je spousta týmů, které do ní jdou s těmi nejvyššími ambicemi, takže to určitě bude náročné, ale pro nás by byl úspěch umístění v top čtyřce.

V Kladně jste se sešli s vaším bývalým kolegou z Č. Budějovic. Až v extralize přijde zápas proti Jihostroji, budete mít s Filipem Křesťanem speciální motivaci?

Tak zápas Budějkách je vždycky speciální už jenom tím, že tam znám spoustu lidí a určitě s Filipem vypíšeme i nějakou prémii za výhru, alej jinak k tomu budu přistupovat, jako ke každému jinému zápasu.

Kdo podle vás bude v letošním ročníku patřit k favoritům extraligy?

Letos vyhlašují útok na titul i pražští Lvi, ale myslím, že mezi hlavní favority stále patří České Budějovice a Karlovy Vary.

Řešíte také v kladenském týmu hodně nepříjemnou koronavirovou pandemii?

Ano. Teď celkem intenzivně. Na přípravném turnaji v Liberci, kterého jsme se také účastnili, se objevil virus téměř u všech hráčů Příbrami a nyní i u nás probíhá testování.

Už teď s velkým předstihem přemýšlíte nad tím, co jednou bude, až ukončíte etapu profesionálního sportovce?

Přemýšlím. Jsem Bc. v oboru strojírenství a teď ještě studuju stavitelství, takže předpokládám, že se budu ubírat nějakým z těchto směrů.

Vrátíte se do Plzně? Zůstanete v Kladně? Nebo se znovu přesunete na jih do Českých Budějovic?

Stát se může všechno a nikdy neříkám nikdy, ale nejvíc se mi zamlouvají České Budějovice, kam se i teď nejčastěji vracím, když máme na Kladně volno.

Těžká otázka na závěr, které ze čtyř měst je nejhezčí? Kladno? Od. Voda? Č. Budějovice nebo Plzeň?

To mi ani nepřijde jako těžká otázka. Jednoznačně vítězí České Budějovice.