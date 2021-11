Jindřichohradecké házenkářky nečekaně podlehly Bohunicím

V úvodních minutách pozdější blamáži nic nenasvědčovalo. Hradec plnil roli papírového favorita a během čtvrthodiny si vytvořil sedmibrankový náskok – 11:4. Pak už to tak veselé nebylo a brněnský tým se dvěma tříbrankovými sériemi vrátil zpět do zápasu a při odchodu do šaten ztrácel pouze jediný gól – 14:13.

Prohospodařený velký náskok na domácích házenkářkách zanechal stopy i po změně stran, kdy Bohunice rychle obrátily skóre na svou stranu - 15:18. Deset minut před koncem měl hostující celek k dobru šest branek, a přestože se v závěru domácí tým zmobilizoval a dotahoval, nepodařilo se mu ani vyrovnat a dva body tak nečekaně putují na jih Moravy.

„Měly to být jasné dva body, ale postavení v tabulce nic neznamená. Rozhodující je bojovnost a chuť vyhrát a v těchto aspektech měly navrch Bohunice… Prvních patnáct minut proběhlo jasně v naší režii, povedlo se nám pár rychlých útoků a dostali jsme se do vedení o sedm branek. Vypadalo to na jasný zápas, ale pak jsme nepochopitelně polevili. Nechali jsme soupeřky rozehrát, ty se na nás dotáhly, což nám vzalo dech a nemohli jsme se dostat zpět do tempa. Přestali jsme proměňovat příležitosti, špatně jsme bránili a Bohunice vývoj úplně otočily. Hrály s nasazením, bojovaly, ani na chvilku nepolevily. My začali opravdu bojovat až posledních pět minut, ale to už bylo bohužel pozdě. Snad to v příštím utkání zlomíme, aby se zlepšila nálada v týmu,“ konstatovala hradecké trenérka Iva Jonová.

Jindřichohradecké házenkářky jsou v tabulce sedmé a v dalším kole se v neděli 21. listopadu představí v hale SK UP Olomouc, který na Jihočešky z deváté příčky ztrácí dva body.

Házená Jindřichův Hradec – Tatran Bohunice 28:29 (14:13)

Branky: Plucarová 6, Zahradníková 5/3, E. Kovářová 3, Rytířová 3, Frühaufová 2, Vlková 2, Tomanová 2, Tržilová 1, Březinová 1, T. Kovářová 1, Dolejšová 1, Ošívková 1/1 – Mich. Smějová 11/4, Štrbíková 7/1, Bursíková 5, Klossová 3, Mon. Smějová 3. Sedmimetrové hody: 5/4:5/5. Vyloučení: 3:4. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Dolejší, Chalupa.

Další výsledky 10. kola

Havlíčkův Brod - Otrokovice 27:25, Velké Meziříčí - Hostivice 23:30, Bohumín - Kobylisy 25:29, Vršovice - Ivančice 22:21, Kunovice - Olomouc 54:10.

I. liga ženy

1. SHK Kunovice 9 8 1 0 268:224 17

2. Sokol Vršovice 10 8 0 2 269:225 16

3. Jiskra Otrokovice 10 7 1 2 277:241 15

4. Jiskra Havlíčkův Brod 10 7 0 3 280:253 14

5. Lions Hostivice 10 6 0 4 265:246 12

6. HK Ivančice 9 4 0 5 275:251 8

7. Házená Jindřichův Hradec 9 4 0 5 257:252 8

8. TJ Sokol Kobylisy 9 3 0 6 238:265 6

9. SK UP Olomouc 9 3 0 6 202:257 6

10. Tatran Bohunice 9 2 0 7 215:244 4

11. Sokol Velké Meziříčí 10 2 0 8 225:262 4

12. 1.SC Bohumín 10 2 0 8 281:332 4