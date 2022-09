Jindra Škopek získal titul MMČR 2022. Foto: Archiv závodníkaZdroj: Deník/ RedakceByly to nejnáročnější závody sezony. "Od začátku závodů s přestávkami pršelo. Trať v Chebu patří k těm, které jsou za deště nesjízdné, ani na speciálních mokrých pneumatikách se nedalo závodit, spíše to vypadalo jako jízda na ledu. Někteří závodníci spadli i šestkrát za jedno kolo. Pro tyto závody byl ale pro Jindru plán jasný, dojet oba závody a udržet si první místo v celém šampionátu," uvedla Jindrova maminka Vendula Škopková.

Pády se Jindrovi bohužel také nevyhnuly, spadl v kvalifikaci, naštěstí se mu nic vážného nestalo. "Motorka na tom byla hůř, to co zažila poslední závod, celou sezonu nezažila, ale mechanik Jindřich Škopek starší dokázal motorku do závodu spravit. Jindrovi se podařilo udržet bodový náskok a ze sedmnácti registrovaných jezdců zaslouženě vybojoval titul mistra MMČR 2022 v kategorii Ohvale 160," doplnila k šampionátu Vendula Škopková a pokračovala: "Pokud se podaří dát dohromady finanční prostředky, přestoupí Jindra příští rok do vyšší třídy mini GP12. Za vybojovaný titul Jindra děkuje všem co ho podporují a týmu MOTORIDERS za přípravu na závody."