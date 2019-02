České Budějovice – Mimořádnou sezonu prožívá soutěžní automobilový závodník Jan Jinderle. Nedávno sice oslavil již devětačtyřicáté narozeniny, ale dokazuje, že stále ještě nepatří do starého železa. Ve své třídě 9 vyhrál Rallye Agropa Pačejov a posunul se do čela rallysprintové série, která nahradila mistrovství republiky ve sprintech.

Vítězové: Jan Jinderle (vpravo) s Jiřím Jevickým. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Jihočech letos vyhrál ve své třídě poprvé v kariéře Valašskou rallye, která odstartovala sprintovou sérii. Ve Vyškově ho vyřadila technická závada, ale nyní ovládl Pačejov a přemýšlí o celkovém prvenství v seriálu. Navázal by tak na titul mistra republiky ve sprintech z roku 2007. „Docela mě to láká," připouští zkušený matador, že letos ještě nějaký ten sprint absolvuje.



Do výčtu letošních úspěchů je třeba zařadit také vítězství na Rallye Šumava a Rallye Český Krumlov, které jsou součástí „velkého" mistrovství ve dvoudenních soutěžích. A to ještě ze zdravotních důvodů musel vynechat Rallye Hustopeče. „Zatím se docela daří. Snad nám to vydrží až do konce sezony," skromně podotkne zkušený pilot.



V Pačejově ho trošku pozlobili komisaři na technické přejímce, ale nakonec s nadhledem sobě vlastním všechno vyřídil.



Samotná soutěž se vyvíjela od úvodní rychlostní zkoušky příznivě. Jinderle si v klasifikaci své třídy rychle vytvořil náskok, který postupně navyšoval.



A to i přesto, že ze začátku nebyl úplně spokojen s výkonem svého vozu Honda Civic VTi. „Neměl jsem ze své jízdy v první sekci úplně dobrý pocit," posteskl si.



Hlavní mechanik Radek Kolouch sice v servisní zóně kmital kolem vozu a ladil ze všech sil, zkušený pilot však přesto jako už tradičně brblal. „Pořád to není ono," kroutil hlavou.



Druhý mechanik Václav Šejda měl tentokrát volno a chystal se na víkendový závod do vrchu v Prachaticích. Kolouchovi tak byl k ruce Tomáš Zetek. Další jihočeský patriot, jenž začínal s novinařinou v Deníku a momentálně je tiskovým mluvčím hokejové Sparty.



Na svém kontě má už několik soutěží v roli pilota, tentokrát vypomáhal svému staršímu kamarádovi v depu. „Rallye je parádní sport a jsem rád, že mohu být alespoň nějakým způsobem jeho součástí," vyznal se ze svého vztahu k atraktivní motoristické disciplíně.



Jinderle i jeho vůz nakonec chytili patřičné tempo a cílem projeli vítězně. Druhého Bešťáka porazil téměř o dvě minuty. „Jsem rád, že jsme vyhráli a další soutěž zvládli bez větších potíží. Dojet do cíle ve zdraví a neublížit autu, to je u rallye jedna z nejdůležitějších věcí," zdůraznil.



Zapomenout nelze ani na Jiřího Jevického, který s Jinderlem absolvuje všechny letošní soutěže na sedadle spolujezdce. Jeho podíl na výhře je rovněž nemalý. Je Jinderleho pravým protipólem. Klidný až flegmatický. Dobrák, na kterém by se dalo dříví štípat, ale rozpis umí připravit a číst svému parťákovi maximálně svědomitě. „Proběhlo to docela v pohodě. Honza byl celkem v klidu. Trápilo nás spíše jen velké horko," po svém zhodnotil soutěž.