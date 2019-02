České Budějovice - Volejbalisté Jihostroje ČB získali pro sezonu 2016/17 posilu z Chile! Sebastian Gevert loni vyřadil Jihostroj v dresu Dürenu z Poháru CEV, teď je novým univerzálem Českých Budějovic.

Volejbalisté Jihostroje ČB získali pro sezonu 2016/17 posilu z Chile! Sebastian Gevert loni vyřadil Jihostroj v dresu Dürenu z Poháru CEV, teď je novým univerzálem Českých Budějovic. „Má vynikající servis, nebezpečnou levačku, bude pro nás přínosem hlavně v útoku," nechal se slyšet manažer klubu Stanislav Pochop.



Gevert začínal s volejbalem v barvách chilského Deportiva Manquehue. Odtud zamířil do Evropy, aby si rok zkusil angažmá v týmu SSF Fortuna Bonn. Kromě chilského má i německé občanství. Hrál na angažmá ve Španělsku i Portugalsku, s Dürenem postoupil do čtvrtfinále Poháru CEV. „Pro mě je důležité stále se zlepšovat a hrát v zahraničí."



Po čtyřech sezonách v Dürenu chtěl zkusit něco nového. „V Budějovicích je publikum, které mám rád. Je blízko hráčům. A já jsem velmi emotivní hráč," zmínil při podpisu smlouvy Sebastian Gevert. „Je to daleko techničtější hráč než byl Maciel. Hlavně je levoruký, což je pro diagonálního hráče a i pro nahrávače výhoda. Je to volejbalista s výborným servisem," popsal novou posilu trenér Jihostroje Jan Svoboda.



Chilský reprezentant Sebastian Gevert má volejbal v krvi. Za TSV 1860 Mnichov kdysi hrávali otec Ricardo a strýc Alex. Stejně jako on oblékali dres národního týmu také bratři Cristóbal a Juan Pablo. Ještě než nový univerzál odehraje první zápas v dresu Jihostroje, oslaví 23. června své osmadvacáté narozeniny.