České Budějovice - V sobotu 19. června bude v Kluži mistrovství Evropy družstev v atletice, kde tým ČR bude usilovat o návrat do elitní skupiny této soutěže.

Za seniorskou reprezentaci se poprvé představí v družstvu žen dálkařka Adéla Záhorová z VS Tábor. "Je to pro ni velká čest po zraněních v posledních dvou letech a velká zkušenost do budoucna," říká její trenér Jiří Couf.

Dalším Jihočechem je loňský mistr na 200 m Jiří Polák ze Sokola ČB (trenér Tomáš Najbrt). "Měl by sprintovat na druhém úseku štafety 4x100 metrů, které jde současně o olympijský limit," pokračuje Couf.

Jihočechy doplňuje na trio stále na jihu žijící Lucie Sekanová, odchovankyně Sokola (jinak USK), která poběží svůj oblíbený steeple.