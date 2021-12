Totéž platí na bývalé jihočeské olympioniky, svým nástupcům na pódiu totiž gratulovali také Antonín Procházka, Jaroslav Pouzar a Marta Daňhelová.

Ozdobou večera určitě bylo vystoupení světoznámého houslisty Pavla Šporcla, jenž předvedl čtyři strhující ukázky ze svého repertoáru a dostalo se mu od sportovního posluchačstva bouřlivého a zaslouženého potlesku. On sám se viditelně cítil ve svém rodném městě dobře: „Jsem Jihočech tělem i duší, ostatně jsem se tady v Budějcích narodil a kdykoli sem jedu, vracím se domů,“ zdůraznil a dodal, že býti houslistou a být sportovcem je hodně podobné. „Já se musím rozehrát, vy se musíte rozcvičit,“ usmál se zavzpomínal, jak na základní škole v běhu na šedesát metrů na školní olympiádě postoupil až do krajského kola…

Důkazem toho, že vyhodnocení sportovci si své nominace do elitní desítky vážili, bylo i to, že z elitní desítky se omluvili pouze atlet Tomáš Němejc a motocyklový jezdec Martin Michek. Ten ale zaslal gratulaci na videu. „Gratuluji všem vyhlášeným sportovcům aspoň takto, mám před cestou na Dakar a jsem tudíž v přísné karanténě,“ litoval a dodal, že by chtěl zopakovat na Dakaru své letošní desáté místo. „Pro náš sport to byl historický úspěch,“ podtrhl.

Dostavil se i cyklokrosař Michael Boroš, jenž byl mimo republiku, a proto se původně omluvil. „Nakonec jsem však chytl letadlo a podařilo se mi dorazit,“ líčil s úsměvem.

Byl to moc vydařený večer.