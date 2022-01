Před startem se netajil smělým cílem. „Chci být do první pětky,“ nijak neskrýval. A povedlo se. Čtyřkolkářů stálo sice na startu jen devatenáct a do poslední etapy jich vyráželo sedm, ale jet hlavou a nezničit techniku, také o tom je Dakar.

Další Jihočech motocyklista Martin Michek byl v poslední etapě čtrnáctý, celkově byl po všech různých útrapách klasifikován na 36. místě.

„Minulý rok jsem vybojoval historický výsledek pro český motorsport, letos jsem rád, že jsem v cíli. Zažil jsem toho opravdu hodně. Nejdříve bloudění, kdy jsem ztratil hodinu, pak problémy s chlazením, dopravní nehoda až po havárii na duně a zničeném kole. Bylo tam šestnácté místo na dohled, ztrácel jsem pět šest minut. Říkal jsem, že to zkusíme, co kdyby se povedla první patnáctka. To nakonec nevyšlo. Mě ale zajímají boje a závodění. Od toho jsem tady,“ řekl v cíli. „Odehrálo se toho opravdu moc, prošel jsem si peklem. Ale když jsem dokončil etapu, tak jsem byl mezi desátým a patnáctým místem, což je skvělé. Dal jsem do závodu srdce. Letošní konec je jiný, ale také krásný,“ dodal.