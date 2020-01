Třiadvacátou příčku obsadil jihočeský motocyklový závodník Martin Michek ve včerejší třetí etapě Rallye Dakar. Průběžně mu patří stále třicátá pozice.

Martin Michek | Foto: Deník/ Jan Škrle

Třetí etapa nejtěžší soutěže světa měla start i cíl v Naúmu a závodníky v ní čekalo 404 měřených kilometrů. „Bylo to hodně dlouhé, krásné, ale také kruté. Etapa v sobě měla všechno, co taková soutěž má mít,“ uvedl po dojezdu do cíle Michek.