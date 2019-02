Strakonice – V pátek oslavil třiatřicáté narozeniny, přesto ještě ani zdaleka neháže flintu do žita a chce se prosadit nejen v motokrosu, ale znovu také v enduru. David Čadek si od letošní sezony hodně slibuje. „Ještě nejsem tak starý, abych nemohl něco dokázat," směje se.

David Čadek | Foto: DENÍK/ Jaroslav Sýbek

Pro úspěch udělal maximum už v zimní přípravě. „Ta proběhla snad poprvé úplně podle mých představ. Naježděno mám opravdu hodně. Byli jsme dvakrát po týdnu v Itálii, potom ještě v Holandsku a také v Maďarsku. Najezdil jsem toho nejvíce za poslední roky. Příprava to byla skvělá a doufám, že ji zúročím i v sezoně," doufá.



Naprosto ideálně vycházelo motokrosařům také počasí. „To vyšlo opravdu suprově. Mohli jsme jezdit skutečně hodně," chválí si Čadek.



Jediná menší komplikace přišla na posledním soustředění v Maďarsku, kde měl Čadek pád. „Narazil jsem si při něm žebra. Je to bolestivé, ale neměl by to být větší problém. Snažím se s tím normálně jezdit," naznačuje, že by zranění mělo mít negativní vliv na jeho další přípravu. „Je to ale škoda, protože jsem se dostal do pohody a nabral dobrou rychlost. Teď se to trošku přibrzdí," přece jen si posteskne.



Kromě trénování na motocyklu nezanedbával ani fyzickou kondici. „Fyzičku jsem dělal už předtím a teď průběžně k trénování na motorce také. Mám velkou motivaci ještě něco dokázat. Po všech stránkách jsem na sezonu připraven," ujistí.



V závěru sezony minulé si Jihočech na Šestidenní motocyklové soutěži v Německu nepříjemně poranil stehenní sval a s tímto zraněním laboroval poměrně dlouho. „Ještě to trošku doznívá, ale už je to dobré. Musím poděkovat fyzioterapeutovi Pavlu Vilímovi, ke kterému docházím každý týden. Ten mi moc pomohl. Na motorce už to vůbec necítím, trošku mě to tahá jenom při běhání. Ale pracujeme na tom, aby se sval dal na sto procent do pořádku," věří strakonický motokrosař.



Také nadcházející sezonu absolvuje Čadek v barvách jihočeského Rede Motocross teamu ze Soběslavi. „Všechna zimní soustředění jsem absolvoval se svými týmovými kolegy Martinem Fiňkem a Rudou Weschtou. Velké poděkování patří majiteli týmu Petru Radovi, který nám kompletně takhle kvalitní přípravu zabezpečil. V Itálii s námi byli i mladí členové našeho týmu Roman Votava a Ota Horák," dodává.



Zimní příprava se povedla, ale teď už by to chtělo ji také zúročit na závodech. „Už potřebujeme závodit, to je pravda," přikývne. „Bohužel klimatické podmínky tady u nás nám stále moc nepřejí," jedním dechem si zároveň posteskne.



První závod letošního roku nakonec absolvuje překvapivě ne v motokrosu, ale v enduru. Představit by se měl o víkendu na úvodním podniku letošního šampionátu ve sprintu v severočeské Bílině. „Dostal jsem nabídku od dovozce italských motocyklů Beta, abych jel naše mistrovství na dvoutaktní dvěstěpadesátce této značky. Je to novinka a jsem rád, že ji mohu vyzkoušet. Domluvili jsme se na dobrých podmínkách a oni mi zabezpečili některé závody mistrovství republiky," vysvětluje. „Dvoutakt je na enduro ovladatelnější a jednodušší. Docela se na to těším," tvrdí.



Návrat od motokrosu k enduru prý ale rozhodně nechystá, přestože mezi soutěžáky oslavil dokonce i titul mistra Evropy. „Prioritou zůstává jednoznačně motokros. Enduro pojedu jenom ve volných termínech," zdůrazní. „Nevyšlo mi motokrosové mistrovství světa MX3, tak jsem si za těchto slušných podmínek řekl, že není důvod enduro zase nevyzkoušet."



Soutěžácké mistrovství republiky je letos rozdělené na sprinty a klasické soutěže. „Měl bych objet všechny sprinty. Klasická endura se dost kryjí s motokrosem. Tam to bude asi horší," připustí.



Žádné přehnané cíle si pro soutěže nestaví. „Pojedu ve stejné třídě s Michalem Kadlečkem, což je silný soupeř. Chci si v pohodě zazávodit, ale samozřejmě bych zároveň rád vyhrával. Uvidíme, jak mi sedne nová motorka. Chci vítězit i v enduru, ale prioritou je pro mě motokros. Tam bych měl zúročit kvalitní zimní přípravu," ještě jednou zdůrazní.



Na prvním místě stojí letos u Davida Čadka mezinárodní mistrovství republiky v motokrosu třídy MX1, kde by chtěl zajíždět dobré výsledky. „Hodně si slibuji také od závodu mistrovství světa třídy MX3 v Pacově prvního září. Šéf týmu Petr Rada je tam doma a je odtud hodně našich partnerů. Tam bych se chtěl ukázat v co nejlepším světle," přeje si.



Po dlouhé době by měl Čadek absolvovat také kompletní seriál krajského přeboru. „Chceme se ukázat našim fanouškům a sponzorům u nás v kraji. Přebor by chtěl vyhrát, nebudu říkat něco jiného," dodá.



Neúčast v kompletním seriálu mistrovství světa kubatury MX3 Čadka mrzí. „Když se bude dařit v našem mistrovství, tak se od toho třeba odrazím a vyjde to za rok. Letos se to nepovedlo dát dohromady finančně. Dva roky po sobě jsem neudělal pořádný výsledek, takže se tomu ani nemohu moc divit. Letos bych chtěl jezdit v mistrovství republiky hodně vepředu a od toho se odrazit," věří.

A to i přesto, že letos bude domácí šampionát motokrosařů asi hodně nabitý. „Toho jsem si vědom, ale strach z toho nemám. Jsem dobře připraven a chtěl bych jezdit do pátého místa," deklaruje svůj konkrétní cíl.



Ve hře byla také účast v mistrovství Evropy, ve kterém Čadek obsadil před dvěma lety slušivé páté místo. „Zvažovali jsme, že bychom seriál objeli s celým týmem. Náš kalendář je ale postavený na úkor Evropy. Polovina závodů se kryje, takže jsme si museli vybrat. Přednost dostal náš mistrák," uvádí.



Techniku oproti minulým rokům Čadek nemění. Zůstává věrný motocyklu KTM. Ale přechází na vyšší obsah. Sedlat bude čtyřtaktní stroj o obsahu 450 ccm. „Loni jsem jezdil s třistapadesátkou. Od silnějšího motoru si slibuji především lepší starty, od kterých se pak odvíjí i celý závod. Ve vyrovnané konkurenci je start strašně důležitý," plně si uvědomuje.



Do motokrosového kolotoče naskočí již zkušený pilot o Velikonocích v neděli 31. března na prvním závodě krajského přeboru v Klukách u Písku. O dva týdny později startuje v Dlouhé Loučce domácí šampionát.



Kromě vlastního závodění se Čadek věnuje také trenérské práci. Jeho motokrosová škola už si udělala dobré jméno. „Těší nás, že se pomalu rozvíjí. Snažím se pomáhat také našim mladým klukům v týmu, se kterými bych chtěl objet juniorské mistrovství republiky. Horák i Votava se jeví dobře a v osmdesátkách by mohli útočit hodně vysoko," je přesvědčen.