Jihočech si před sezonou pořídil Hondu Civic Vti a populární Valaška byla jeho prvním svezením s tímto vozem. Třetí místo ve třídě 12 bral, v absolutní klasifikaci skončil v konkurenci celé plejády silnějších vozů čtyřicátý. „Soutěž jsme pojali hlavně jako jeden velký test. Jak auta, tak i posádky,“ tvrdí. „Velké poděkování a obdiv patří především organizátorům, že se jim v tak těžké době podařilo závod zorganizovat na jedničku,“ vzkazuje Jinderle pořadatelům z Valašského Meziříčí.

Do závodu vstoupil s maximálním nasazením, jak je ostatně jeho zvykem. „Hned v první rychlostní zkoušce jsme zajeli v rámci naší třídy docela slušný čas, což mě mile překvapilo,“ přiznává. „Ve druhé rychlostce nás ale postihla menší technická závada v podobě vadného disku. Mysleli jsme, že máme pomalý defekt, čímž jsme ztratili hodně času. Naštěstí hned poté následoval servis, kde se nám podařilo dát vše do pořádku,“ vrací se českobudějovický závodník k průběhu úvodní soutěže letošní mistrovské sezony.

Hodně dramatická byla i RZ číslo 4, v jejímž průběhu zapršelo. „Jako většina ostatních posádek jsme měli suché pneumatiky, na kterých to byl po dlouhé závodnické pauze očistec a spíše boj o přežití,“ usměje se.

V nedělní druhé etapě se českobudějovický pilot chtěl ještě poprat o druhé místo ve třídě 12. „Ztráta na druhého Blažka už ale byla moc velká. Nedařilo se nám ji stáhnout. Naopak ještě trochu narostla. Místní tratě byly po zimě plné posypu a byl by nesmysl hned na startu sezóny auto rozbít,“ vysvětluje, proč druhý den už jel spíše na jistotu.

Domů na jih Čech se ale přesto vracel spokojen. „Závod jsme si užili a splnil naše veškerá očekávání. Třetí místo ve třídě bereme jako bonus a odměnu pro naše mechaniky, rodiny a partnery,“ stručně zhodnotil účast na Valašské rallye.

Na horké sedadlo spolujezdce vedle něj usedl opět Jiří Jevický (33 let). Ten loni jezdil s sprinty s Václavem Šejdou, který ze závodů do vrchu přesedlal do rallye. „Měl jsem malinko obavy, jestli si po loňské sezoně s Vaškem zvyknu zase na Honzův podrobnější rozpis a rychlejší tempo. Také jsem se trochu bál, jak se Honzovi za volantem po pauze bude dařit. Ale hned v první rychlostní vložce mi ukázal, že ze svého jezdeckého umění nic nezapomněl. Jel jako hovado,“ hodně svérázně ocenil kvality svého staršího parťáka.

Když seděl vedle takového soutěžáckého mazáka, měl prý pocit, že řídit závodní auto nelze zapomenout. „Přišlo mi to, jako kdybychom s Honzou z auta nikdy nevysedli. Hned všechno běželo jako po drátkách. Nebýt drobných technických problémů v úvodní etapě, tak bychom s Blažkem sváděli o druhé místo ve třídě po celý závod zcela rovnocenný boj,“ je přesvědčen. „Rád bych poděkoval týmu za odvedenou práci, rodině za podporu a partnerům za důvěru,“ ocenil své nejbližší.

Další letošní start úspěšné posádky zatím není jistý. „Rádi bychom absolvovali Rallye Šumava, což by měl být druhý díl mistrovství republiky. Bohužel se k nám od pořadatele ani Autoklubu České republiky nedostávají žádné informace, což nás mrzí. Stejně tak nás nepotěšilo přesunutí naší domácí soutěže Rallye Český Krumlov na podzim. Na druhou stranu organizátory chápeme a kvitujeme jejich včasnou informovanost,“ zdůrazní Jinderle.