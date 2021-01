Do hry se sice vrátily, ale pouze na jediné utkání. Večer před Silvestrem odehrály odložené utkání s KP Brno. Proti třetímu týmu tabulky odehrály solidní zápas, přestože nakonec z palubovky odešly poraženy 51:73. K výhře Brňanek pomohly i bývalé strakonické hráčky Ludmila Dudáčková, autorka 14 bodů, a Karolína Fadrhonsová (4).

Na nedělní večer 3. ledna plánovaná dohrávka s mistrovským ZVVZ USK Praha se však již nehrála. A důvod? Znovu Covid.

„Ani napodruhé to nevyšlo. Nedělní dohrávka s USK Praha byla znovu odložena. V našem týmu se bohužel prokázala nákaza koronavirem, karanténa potrvá do 12. ledna. Již potřetí v této sezóně…,“ komentoval situaci strakonický trenér Petr Martínek a doplnil: „Mrzí nás, že nyní přijdeme o zápasy s Ostravou a Slovankou, na které jsme se pečlivě připravovali. S Ostravou se mělo hrát ve středu a na Slovance v pátek. O to náročnější program nás čeká po skončení karantény.“

O změnách termínů odložených zápasů budeme včas informovat. Dle rozpisu je tak nejbližším duelem strakonických basketbalistek utkání se Žabinami Brno 16. ledna.