Strakonice - Loni získala trenérka Marcela Krämer s BK Strakonice historický ligový bronz. Letos tým skončil až devátý, což pro ni znamenalo konec.

Marcela Krämer | Foto: Jan Škrle

Po dvou letech odchází od týmu basketbalistek Strakonic trenérka Marcela Krämer. I když smlouvu měla ještě na příští sezonu. Ale letošní ročník 2011/2012 skončil obrovským zklamáním, Jihočešky obsadily až konečné deváté místo. Což je po předchozím bronzu velký sešup. Vedení se rozhodlo pro ukončení spolupráce.

Čekala jste, že skončíte?

Když se vyhrává, jsou super hráčky. Když se prohrává, je špatný trenér. Tak to je v životě a tak to platí. Mě osobně tato sezona stála mnoho let života. Z mé strany jsem udělala maximum. Když je neúspěšná sezona, vždy člověka napadne, že je jednodušší vyměnit trenéra než dvanáct hráček. Určitě jsem s tím padesát na padesát počítala.

Podle slov generálního manažera Eduarda Gaislera jste se rozešli po vzájemné dohodě. Nenašli jste tedy společné průsečíky pro další spolupráci?

No, vždy jedna strana musí navrhnout a druhá s tím buď souhlasí, nebo ne. Manažer to navrhl a já se tomu nebránila.

Byla jste připravena dodržet smlouvu a ještě pokračovat příští sezonu? Nebo to berete tak, že změna je nutná?

Když jsem se vracela do Strakonic, chtěla jsem podepsat smlouvu na jednu sezonu. Manažer nesouhlasil a chtěl na tři roky. Souhlasila jsem. Byla jsem ráda, že mě vedení vzalo zpět a nemuselo litovat, uhrály jsme historickou medaili. Minulou sezonu jsem dostala i jiné nabídky z extraligy, ale nechtěla jsem vedení klubu zklamat vzhledem k tomu, že mi pomohlo. Proto bych z mé strany smlouvu určitě dodržela. Teď, když ze Strakonic odcházím, jsem ráda, že se rozcházíme v dobrém, podáme si ruce a život jde dál. Takový je život trenéra. Jednou jsi dole a jednou nahoře.

Je něco, co byste s odstupem času udělala jinak?

Co se týká trénování, určitě ne. Udělala jsem všechno podle nejlepšího vědomí a svědomí. Není to jednoduché, když máte úzký kádr. Z toho hráčka, která hrávala, dost bodovala, bránila a doskakovala, najednou ze dne na den skončí z rodinných důvodů (Jitka Musilová – pozn. redakce), druhá jde v průběhu sezony na operaci a vypadne z kolotoče na dva až tři měsíce (Michaela Uhrová – pozn. redakce). Musíte shánět náhradu a ta se dlouho adaptuje, což je přirozené. Liga se rozšířila, hrálo se víc zápasů, ale kádr byl úzký stejně jako předchozí sezonu. Potom docházejí síly.

Co budete dělat dál? Pro příští sezonu to s vámi vypadá jak?

Nejprve si odpočinu a čas ukáže, co dál. Basketbal je pro mě důležitý, ale ne víc než rodina. Na závěr bych chtěla poděkovat své asistentce Jarce Bernasové a fyzioterapeutovi Pavlu Vilímovi za spolupráci a fanouškům, kteří to s námi prožívali a fandili nám.