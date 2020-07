Šéf klubu Jaroslav Kalný vyšel vstříc promotérovi mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu a souhlasil se změnou termínu. Původně se měl jet v Jiníně čtvrtý závod seriálu v neděli 9. srpna. Třetí se měl uskutečnit 26. července v Petrovicích u Karviné, kde ale řádí koronavirus. A tak vedení našeho motokrosu oslovilo právě organizátory z jihu Čech, jestli by závod neuspořádali o dva týdny dříve, než bylo v plánu.

Kalný na tuto variantu kývl i s vědomím, že si docela zavařil. „Chtěli jsme Autoklubu pomoci, tak jsme s touto změnou souhlasili. Pokud bychom závod neudělali, tak by se úplně rozbil kalendář. Ale je to pro nás stres. To musím přiznat,“ neskrývá.

Času na přípravu totiž výrazně ubylo a navíc ještě předtím pořádají v Jiníně dva závody. „Kvůli nařízením ohledně koronaviru musíme řešit parkování pro diváky. Lékaři, které jsme měli zajištěné, budou v tomto termínu na jiné akci. Problémů je víc, ale nějak se s tím popereme,“ je Kalný přesvědčen.

Již o tomto víkendu se v Jiníně pojede třetí závod letošního mezinárodního mistrovství republiky a přeboru ČR v endurosprintu. „Příprava na enduro je náročnější než na motokros, před kterým je dráha daná a jenom ji srovnáme. Na enduro je třeba spoustu úseků vysekat a posíct. Ale přidali jsme i nový kousek trati a musím říct, že vypadá moc hezky,“ chválí si šéf klubu, jenž počítá s účastí zhruba 160 jezdců.

V sobotu se v Jiníně začíná v 8 hodin mistrovstvím republiky a v pravé poledne startuje přebor. V neděli je pořadí opačné. V 8 hodin odstartuje přebor, ve 12 mezinárodní mistrovství ČR.

Za týden v neděli 19. července bude Jinín hostit druhý závod krajského přeboru motokrosařů a za další týden 26. července již zmíněný motokrosový šampionát. „Není to legrace. Tři týdny budeme od rána do večera nepřetržitě makat na přípravě závodů. Naštěstí mám pár spolehlivých kamarádů, kteří mi pomáhají, takže to snad zvládneme,“ věří.