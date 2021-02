Jaromír Skála z týmu ROUVY Specialized Vimperk vybojoval v krásném souboji s Danem Turkem druhé místo ve virtuálním závodě Kola pro život Znojmo Škoda Auto, který se jel na platformě ROUVY.

Cyklisté absolvovali další virtuální závod seriálu Kola pro život. Foto: Jan Němec, mtbs.cz | Foto: Deník / Redakce

Od začátku závodu se vytvořila vedoucí šestičlenná skupina, ze které se v polovině trati odpoutali Míra Skála s Danem Turkem. O vítězství rozhodl Daniel Turek až v posledním táhlém stoupání do cíle, kde Jaromíru Skálovi nastoupil a udržel to až do vítězného konce.