Další posun ve své hokejbalové kariéře zažívá Jaromír Kotlík z HBC Highlanders Prachatice. Dlouholetý hráč prvního týmu mužů se před šesti lety dal i na trenérskou dráhu a vede týmy starších žáků a žen. Nyní převzal i reprezentační tým děvčat U16.

Jaromír Kotlík (vpravo) se svým týmem prachatických hráček, Mistryň ČR 2021. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Co Jaromíra Kotlíka v tomto směru čeká? „Uspořádáme několik kempů pro nejtalentovanější děvčata této kategorie z celé republiky. Měly by být čtyři přípravné, kam chceme pozvat co nejvíce děvčat a vybereme z nich ty nejlepší. Vrcholem sezony pak budou dva turnaje, kde vyzkoušíme holky přímo v akci. Tato kategorie je postavena tak, že by měla být přípravou pro vyšší reprezentační kategorie,“ shrnul plán pro tuto sezonu nový reprezentační trenér.