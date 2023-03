/VIDEO, FOTOGALERIE/ Sobota 11. března patřila v prachatické sportovní hale v pořadí již 13. ročníku Jarního poháru H.B. mostové jeřáby cupu ve stolním tenise.

Jarní pohár stolních tenistů. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Turnaj je tradičně zařazen do projektu ČUS Tipsport - sportuj s námi a koná se za podpory Města Prachatice Ve dvou kategoriích se za stoly představilo šedesát hráčů a hráček.

Turnaj neregistrovaných jednotlivců zcela opanovali hráči, kteří se scházejí k tréninkům v Buku. Ti přijeli do Prachatic tradičně ve velmi silné sestavě a obsadili prvních pět míst. Turnaj se hrál nejprve v sedmičlenných skupinách každý s každým a po dalších meziskupinách došlo na duely o konečné pořadí. V repríze loňského finále Miroslav Půbal vítězství neobhájil a putovní pohár si vzal zpět Václav Pavlištík, nejúspěšnější hráč této kategorie v historii turnaje. Za druhým M. Půbalem skončil na bronzovém stupínku starosta Buku Antonín Mráz, který v boji o třetí místo porazil Josefa Vincíka. A nadvládu hráčů z Buku završil pátým místem místostarosta obce Václav Kučera, který porazil Zdeňka Schwagera z Vitějovic.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

To, co se podařilo v jednotlivcích hráčům z Buku, zopakovali stolní tenisté Sokola Lhenice v turnaji dvojic, který se hraje jako Memoriál Martina Pixy. Navíc všechny tři nejlepší dvojice byly smíšené, takže dámy ukázaly, že to za stoly umí také skvěle. Turnaj dvojic se hrál tradičně ve čtyřech čtyřčlenných skupinách a následovaly vyřazovací duely o 1. - 8. a 9. - 16. místo.

Ve finálovém duelu mladý pár Tereza Novotná - Jabuk Klárner porazil až po rozhodující čtyřhře zkušenou dvojici Iveta Fišerová - Martin Fišer. Třetí příčku pak brali Eliška Dubravcová s Danielem Bečvářem, kteří v souboji o bronz po velké bitvě přehráli prachatickou dvojici Jiří Čejka - Martin Kudrle.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Na závěr stolním tenisem nabitého dne se při předávání cen dostalo na všechny účastníky. Těm ceny předali Vlasta Pixová a senátor za obvod Strakonice Tomáš Fiala, který se také aktivně zapojil do turnaje jako hráč.

Turnaj se již dostal do povědomí takovým způsobem, že se tentokrát objevila i kamera České televize. Krátká reportáž z turnaje se objeví ve čtvrtek 16. března od 9.00 hodin na stanici ČT sport v pořadu Sport v regionech.