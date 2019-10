Jana Pichlíková skončila v absolutním pořadí na světovém šampionátu na 169. místě. „Startovalo se po vlnách. Profíci muži a ženy startovali v osm hodin ráno. Ostatní závodníci v age group startovali od devíti hodin po časových intervalech. Všechny neprofíci ženy startovaly jako poslední devět minut po deváté. To znamenalo pro dobré závodnice v jakékoli disciplíně klestění se startovním polem přes ostatní věkové kategorie mužů. Pro mě to bylo na mé nejsilnější disciplíně, tedy horském kole, hodně limitující, protože jsem musela neustále předjíždět a dost často jsem nemohla, protože trať byla minimálně z pětašedesáti procent namotána v úzkém singltreku,“ popsala přímo z místa konání na havajském ostrově Maui strakonická závodnice pocity z tratě závodu.

Umístění je pro závodnici, která se na světovém šampionátu představila úplně poprvé, naprosto fantastické. „V celkovém pořadí všech žen profi i neprofi jsem získala dvacáté místo ze 199 startujících žen. V celkovém pořadí žen neprofi to bylo čtvrté místo, když mi třetí uniklo o fous. Po dvou třetinách běhu mě předběhla žena o jednu věkovou kategorii výš, ale dokázala jsem jí uviset čtyři metry za zády až do cíle celého závodu. Svoji kategorii od třiceti do čtyřiatřiceti let jsem vyhrála a získala titul Mistryně světa. V mé kategorii startovalo dvaadvacet závodnic. Vítězstvím jsem navíc získala nominaci na světový šampionát i pro příští rok,“ doplnila k závodům Jana Pichlíková.

Zpět do České republiky se strakonická závodnice vrací spolu s českou výpravou terénních triatlonistů v pátek 1. listopadu.