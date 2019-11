Hned po evropském šampionátu jste se rozhodla, že vybojované místo na Havaji přijmete. Co všechno jste musela udělat pro to, abyste si mohla říci, že jste pro úspěch udělala vše.

Rychle se rozkřiklo, že jsem si vyjela místo a plno lidí mi volalo, ať určitě jedu. Že je to jedinečná příležitost a nezapomenutelný zážitek. Hovořila jsem s řadou lidí, kteří již na Havaji startovali a vyprávěli mi, jak to tam vpadá, co závod obnáší a doporučili vyrazit. Bylo třeba sehnat sponzory. Rozposílala jsem emaily, oslovila řadu firem, jako Rema, Turbo, Kross, město Strakonice, mojí rodnou obec Cehnice, Jihočeský kraj, strakonický pivovar. A nakonec se to povedlo a jsem všem moc vděčná. Na závod jsem měla novou kombinézu od firmy Eleven z Jablonce, která mi umožnila na ni dát všechny mé sponzory.

Od evropského šampionátu do toho světového zase až tolik času na přípravu nebylo. Navíc Vaší hlavní disciplínou jsou bikemaratony a tady Vás čekal také světový šampionát.

Je to tak. Snažila jsem se do přípravy více zařadit běh. Plavala jsem prakticky jen jednou týdně. Zkušení triatlonisté mi říkali, že za tak krátkou dobu plavání nelze zrychlit, ať raději běhám.

Představu o tom, jak to na Havaji vypadá, jste měla, jak jste pojala přípravu přímo na místě?

Odlétali jsme 18. října, na místě byli druhý den místního času večer. Měli jsme tak do závodu týden. Největším problémem byl časový posun, který byl dvanáct hodin. První čtyři noci byly dost divoké, pak se to srovnalo. Horko a vlhkost mi ani nevadily. Bydleli jsme jedenáct kilometrů od místa startu. Chodili jsme běhat, bikovat, sžívali se s oceánem a vlnami a vyrazili na kolo. Na závodní trati jsem byla na kole dvakrát, běžeckou část jsem si prohlédla tak z poloviny. Lépe se mi běží trať, kde nevím, co mě čeká, než když vím, že za rohem přijde nějaký prďák a podobně.

V předchozích letech byly problémy s tím, že byly v moři vysoké vlny a těžko se plavalo. Jak to vypadalo tentokrát?

V den závodu naštěstí nebyly vlny nijak extrémní, přesto to bylo vysilující. Plavaly se dva okruhy s výběhem na pláž. Výborné bylo, že nám Michal Piloušek domluvil setkání s Australanem Benem Allenem, který nám ukazoval, jak se chová oceán, jak plavat při různých vlnách, přeskakovat či podskakovat vlny při startu. To bylo úžasné. Michal i se svým otcem nás dávali všechny Čechy dohromady, pomáhali s různými věcmi a tmelili partu. Bylo to od nich úžasné.

Kde jste absolvovali závod?

Plavání se odehrávalo na pláži Fleming Beach. Kolo vedlo bývalým golfovým resortem, který zavezli a následně udělali cesty pro návštěvníky resortu. Kolo tedy bylo namotáno v jakési džungli. Jely se dva patnáctikilometrové okruhy. Kolo bylo docela těžké co se týče fyzičky. Jednak se něco nastoupalo a jednak to bylo pořád pravá, levá, nahoru a dolu. Trať byla hodně zavřená a na sedmdesáti procentech se nedalo předjíždět. Michal Piloušek nám avizoval, abychom si dali pozor, nikoho při jízdě neohrozili a nebyli diskvalifikováni. Na trati se mi několikrát stalo, že jsem dojela vláček lidí, jelo se opravdu hlemýždím tempem a nedalo se předjet. To bylo v prvním okruhu, v tom druhém jsem již dojížděla cyklisty po jednom, takže to bylo jednodušší.

Měla jste při závodě přehled o tom, kolikátá jste ve své kategorii?

To úplně ne. Problém byl v tom, že starty byly oddělené po vlnách. Nejprve šli do vody profíci muži i ženy, pak startovaly věkové kategorie mužů a my ženský šly všechny až v poslední vlně. Neměla jsem přehled o tom, kdo je v mé kategorii. Až když jsem z vody přibíhala do depa, tak jsem jen rychle koukla, kolik tam je kol, ale blíže to sledovat nešlo. Člověk chce rychle vklouznout do treter a vyrazit. V hlavě máte spíš to, jak to bude vypadat na kole, zda půjde předjíždět a podobně.

Bylo lepší nevědět, jak na tom v pořadí jste? Takto Vás to nutilo jet pořád naplno.

Asi je to opravdu lepší nevědět, jak na tom člověk je. Když jsem přijela na kole do depa ke své řadě, tak jsem hledala běžecké boty a neviděla tam moc kol. Ale nenapadlo mě, že bych mohla být první. Skočila jsem do tenisek, zahodila helmu. Ještě jsem zkontrolovala, že jsem ji opravdu sundala, ale na druhé straně jsem si nechala cyklistické rukavičky. Raději jsem je pak schovala do kombinézy a neodhazovala je mimo depo, abych něco nepokazila. Na dvou místech na mě křičeli umístění, ale to tak splývalo, že jsem nevěděla, zda křičí třetí, čtvrtá či první. Snažila jsem se běžet naplno a zhruba tři kilometry před cílem mě doběhla soupeřka, která měla na lýtku skupinu o jednu výše, než jsem startovala já. Běžela rychleji a já se jí zkusila udržet. To se podařilo a doběhla jsem asi čtyři vteřiny za ní. Ale v tu chvíli jsem nevěděla, že s ní bojuji o třetí místo v celkovém pořadí Age group a v mé, že jsem první.

Organizátoři v cíli věděli, že dobíháte první?

Tam byl velký rambajs a ta euforie, že dobíhám na zádech s českou vlajkou a protínám cíl, to byla v tu chvíli ta největší výhra a štěstí. Navíc nás dobíhalo hodně společně. O svém vítězství jsem se dozvěděla až za chvíli, o to větší to bylo překvapení a radost z prvního místa obrovská. Nevěřila jsem.

Takže obrovská spokojenost.

Samozřejmě. Letěla jsem tam s tím, že do závodu dám všechno, ale neměla jsem tušení, na co to může stačit. Jak vůbec bude závod vypadat, jaká bude atmosféra. A bylo to zase o hodně větší než na Evropě.

Pracujete na Katastrálním úřadu ve Strakonicích, jak sledovali závod Vaši kolegové?

Fandili. Chtěli poslat odkaz, kde mohou závod sledovat. Koukali a fandili. To samozřejmě moc potěší. Po návratu mě hezky přivítali a pogratulovali.

V tomto kalendářním roce jste v Xterra triatlonu vyhrála dva největší závody. Znamená to, že se Jana Pichlíková nyní stane více triatlonistkou? Nebo to pojede jako dosud, to znamená hlavně bikemaratony a triatlon pouze v případě času?

V úplně stejných kolejích to asi nebude. Vždy jdu do sezony s nějakým plánem, který bych ráda splnila. Když je možnost, tak tím kličkuju a jdu do toho, co se nabídne. Terénní triatlon jsem měla dlouho v hlavě, oslovilo mě to a líbí se mi. Ráda bych absolvovala více závodů. Ale musím to nějak vykombinovat s bikovými maratony. Jako vrchol sezony bych ráda na mistrovství světa v bikemaratonu, ale nikde není dáno, že se tam nominuji. Letos jsme se nominaci dozvěděli tři týdny před startem šampionátu. Může se stát, že nominační kritéria nesplním, jelikož jsou stále náročnější a v tu chvíli bych chtěla mít vrátka otevřená i jinde.

Nejste profesionál a musíte sport kombinovat s civilním zaměstnáním. Dá se vše skloubit dohromady, abyste neošidila práci a přitom se stačila kvalitně připravit na závody?

Všechna dovolená padne na soustředění či závody. Do toho máme pět dní, které si můžeme vybrat mimo dovolené. Dvakrát jsem například žádala o neplacené volno. Krátila jsem si tím sice mzdu, ale na druhé straně to člověk dělá proto, že ho to baví. Důležité je, že mi sportování v zaměstnání tolerují.

Koho byste vyzdvihla z Vašeho týmu?

Tým je úžasný, tuto sezonu jsem jezdila za Kross Bikeranch Team, který se specializuje pouze na bikovou scénu. Od nich jsem měla podporu obrovskou. Jezdím na jejich bezvadném kole Kross. Havaj byla mimo tým, jelikož Xterra triatlon není v jejich portfoliu zájmů. Proto jsem byla oblečena v barvách Eleven se speciální edici dresů s vlastními sponzory. Jinak přes sezonu mě maximálně podporuje Pavel Skála, který mi dělá servis kola a pokud to jde, jezdí se mnou jako technická pomoc.

Stihla jste na Maui si také někam sama vyrazit?

Po závodech jsme měli dva celé dny někam vyrazit. Vymysleli jsme krásné výlety. První den jsme objeli půlku ostrova na východ směr Hana. Bylo to nádherné, ale také dost náročné. Vyrazili jsme ráno v osm a přijeli večer v devět. Ale stálo to za to. Druhý den jsem chtěla s druhou partou vyjet na sopku Haleakalu. Je to z nuly přes tři tisíce metrů. Ale první den mi dal zabrat a musela jsem si také připravit věci na odjezd, tak jsem vyrazila s jinou partou na trial džunglí, přes kamenná pole, skákali řeky, lezli jsme po žebříkách, po lanech nad vodopády. Plavili jsme se korytem řeky k dalšímu vodopádu. Nádherný zážitek.

Suma sumárum je Jana Pichlíková s touto sezonou maximálně spokojena.

Určitě jsem. Ještě bych ale chtěla zmínit, že v den odletu na Havaj byl závěrečný večírek vyhlášení Kola pro život. Nemohla jsem tedy být na místě, ale mile mne překvapila a dojala Zorka Čermáková, která to organizuje. Věděla, že nemohu na vyhlášení být, tak mě požádala o natočení krátkého šotu s tím, že ho v sále pustí na obrazovku. Byla jsem tam tedy alespoň na dálku.

A když uděláte shrnutí za touto sezonou?

Podařilo se mi potřetí v řadě vyhrát seriál Kolo pro život, Český pohár bikemaratonu, byla jsem na světovém šampionátu v bikemaratonu, vyhrála Age group na Mistrovství Evrop a poté i Mistrovství světa v Xterra triatlonu. Vyšlo to parádně. Trochu mrzí světový šampionát v maratonu, kde jsem chtěla být výše. Pro tým je stěžejní hlavně Český pohár maratonů a bohužel těsně před světovým šampionátem ve Švýcarsku vyšly dva těžké maratony u nás, Sudety a Harrachov, oba přes sto kilometrů s brutálním převýšením, tak se to na šampionátu odrazilo.

Dostala jste pozvání od pořadatelů MS Xterra triatlonu na příští rok. Přijmete ho?

Již na místě jsem si říkala, že se tam budu muset vrátit. Moc, opravdu moc ráda bych tam znovu jela. Pořád je ještě čas věnovat se sportu, baví mě to, ambice jsou, takže bych ráda.